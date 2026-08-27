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Ландо Норис иска рекорден договор: Макларън пред дилема за 60 милиона евро

Ландо Норис иска рекорден договор: Макларън пред дилема за 60 милиона евро

27 Август, 2026 18:46 446 0

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Британският ас във Формула 1 може да стане третият най-скъп пилот в историята на спорта

Ландо Норис иска рекорден договор: Макларън пред дилема за 60 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Горещи новини разтърсиха падока на Формула 1 – Ландо Норис, настоящият световен шампион, е в разгара на интензивни разговори с ръководството на Макларън за нов, изключително доходоносен договор. Според авторитетния журналист Марк Лимахер, преговорите са стартирали още в края на юни, а залогът е внушителен – увеличение на годишното възнаграждение на Норис с цели 50%.

Ако двете страни стигнат до съгласие, британецът ще получава по 60 милиона евро на сезон – скок от досегашните 40 милиона. Очаква се новите условия да влязат в сила от 2027 година, когато изтича настоящият контракт на Норис. Така звездата на Макларън може да остане в отбора поне до края на 2029-а, а ако сделката се реализира, той ще се нареди сред най-високоплатените пилоти в историята на Формула 1, отстъпвайки само на Макс Верстапен и Люис Хамилтън.

След като през миналия сезон Норис триумфира с първата си световна титла, а Макларън спечели втора поредна купа при конструкторите, ръководството на отбора е категорично – приоритетът е да се запази настоящият пилотски състав. Изпълнителният директор Зак Браун вече обяви, че няма интерес към привличането на Макс Верстапен, а фокусът остава върху Ландо Норис и неговия съотборник Оскар Пиастри.

Докато Макларън се опитва да задържи своята звезда, четирикратният световен шампион Макс Верстапен вече си осигури бъдещето с Ред Бул. Новият му договор бе официално обявен непосредствено преди домашната му Гран при на Нидерландия и ще го задържи в отбора до края на 2030 година.

Сумите във Формула 1 продължават да чупят рекорди, а борбата за най-добрите пилоти става все по-ожесточена.


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