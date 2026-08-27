Александър Чеферин: Вратата за руските футболни отбори остава затворена до края на конфликта

Президентът на УЕФА Александър Чеферин внесе яснота по темата за евентуалното завръщане на руските отбори в турнирите под шапката на организацията. В интервю за популярния YouTube-канал The Rest Is Politics: Leading, словенският ръководител подчерта, че към момента няма изгледи за промяна в позицията на УЕФА спрямо руските представители.

Още през февруари 2022 година, след началото на военните действия в Украйна, ФИФА и УЕФА взеха категорично решение – всички руски национални и клубни тимове бяха отстранени от участие в международни надпревари. Тази мярка бе наложена като отговор на руската инвазия и продължава да бъде в сила и днес.

Въпреки че през септември 2023 година Изпълнителният комитет на УЕФА допусна възможността младежки отбори до 17 години от Русия да се включат в международни състезания, само месец по-късно организацията обяви, че не съществува техническо решение, което да позволи тяхното участие. Така и тази вратичка остана затворена.

„Ще следим развитието при юношеските състави, но що се отнася до представителните отбори – не виждам как бихме могли да предприемем каквито и да било стъпки преди края на военния конфликт“, категоричен бе Чеферин. С тези думи той сложи точка на спекулациите за евентуално завръщане на Русия на европейската футболна сцена в близко бъдеще.

Докато напрежението между Русия и Украйна продължава, изглежда, че руските футболни клубове и национални отбори ще останат извън големите европейски форуми.