Александър Чеферин: Вратата за руските футболни отбори остава затворена до края на конфликта

Президентът на УЕФА Александър Чеферин внесе яснота по темата за евентуалното завръщане на руските отбори в турнирите под шапката на организацията. В интервю за популярния YouTube-канал The Rest Is Politics: Leading, словенският ръководител подчерта, че към момента няма изгледи за промяна в позицията на УЕФА спрямо руските представители.
Още през февруари 2022 година, след началото на военните действия в Украйна, ФИФА и УЕФА взеха категорично решение – всички руски национални и клубни тимове бяха отстранени от участие в международни надпревари. Тази мярка бе наложена като отговор на руската инвазия и продължава да бъде в сила и днес.
Въпреки че през септември 2023 година Изпълнителният комитет на УЕФА допусна възможността младежки отбори до 17 години от Русия да се включат в международни състезания, само месец по-късно организацията обяви, че не съществува техническо решение, което да позволи тяхното участие. Така и тази вратичка остана затворена.
„Ще следим развитието при юношеските състави, но що се отнася до представителните отбори – не виждам как бихме могли да предприемем каквито и да било стъпки преди края на военния конфликт“, категоричен бе Чеферин. С тези думи той сложи точка на спекулациите за евентуално завръщане на Русия на европейската футболна сцена в близко бъдеще.
Докато напрежението между Русия и Украйна продължава, изглежда, че руските футболни клубове и национални отбори ще останат извън големите европейски форуми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван костов
Коментиран от #2, #4, #6
19:56 27.08.2026
2 !!!?
До коментар #1 от "иван костов":Защото варварите са в Русия...!!!?
Коментиран от #8
19:58 27.08.2026
3 А сега пък
19:59 27.08.2026
4 Путин е АГРЕСОР
До коментар #1 от "иван костов":300хиляден руски башибозук нападна вероломно Украйна. Руските отбори....АУТ.
Коментиран от #9
19:59 27.08.2026
5 Коментар
20:02 27.08.2026
6 Лост
До коментар #1 от "иван костов":Остави украинците.Израел какво правят тук.
20:04 27.08.2026
7 Родина
Това не е ли , подло ? Оставка !
20:04 27.08.2026
8 О неразумни
До коментар #2 от "!!!?":поради що вярваш на тези които са разцепвали , делили и БОМБАРДИРАЛИ нашата БЪЛГАРИЯ . ЕЛА в Бургас и се НАСЛАДИ на УКРАЙНСкАТА наглост ВСЕКИ ден. ЗДРАВИ прави мъже и жени , НИЕ ги храним , а те нагло се разхождат с коли за 100 000 евро между нашите бедни старци , и не плащат защото били бежанци .Между украинец руснак и украинец от западна украйна има ОГРОМНА разлика .Дано не се сблъскаш със западните.
20:09 27.08.2026
9 300 хиляди
До коментар #4 от "Путин е АГРЕСОР":БРЪМБАРА са ТИ вкарали под ниското ти теме
20:12 27.08.2026
10 Путин е АГРЕСОР
20:18 27.08.2026
11 Ще са най силни
Коментиран от #13
20:18 27.08.2026
12 Вън руската иzzмет от цивилизацията
20:20 27.08.2026
13 Шамо
До коментар #11 от "Ще са най силни":Тъпо изречение, за футболисти това не се отнася
20:24 27.08.2026