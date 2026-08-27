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Александър Чеферин: Вратата за руските футболни отбори остава затворена до края на конфликта

Александър Чеферин: Вратата за руските футболни отбори остава затворена до края на конфликта

27 Август, 2026 19:49 579 13

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  • руски отбори-
  • футбол-
  • санкции-
  • международни състезания-
  • война в украйна-
  • спорт и политика

Президентът на УЕФА разкрива позицията на организацията относно евентуалното завръщане на Русия в европейските турнири

Александър Чеферин: Вратата за руските футболни отбори остава затворена до края на конфликта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на УЕФА Александър Чеферин внесе яснота по темата за евентуалното завръщане на руските отбори в турнирите под шапката на организацията. В интервю за популярния YouTube-канал The Rest Is Politics: Leading, словенският ръководител подчерта, че към момента няма изгледи за промяна в позицията на УЕФА спрямо руските представители.

Още през февруари 2022 година, след началото на военните действия в Украйна, ФИФА и УЕФА взеха категорично решение – всички руски национални и клубни тимове бяха отстранени от участие в международни надпревари. Тази мярка бе наложена като отговор на руската инвазия и продължава да бъде в сила и днес.

Въпреки че през септември 2023 година Изпълнителният комитет на УЕФА допусна възможността младежки отбори до 17 години от Русия да се включат в международни състезания, само месец по-късно организацията обяви, че не съществува техническо решение, което да позволи тяхното участие. Така и тази вратичка остана затворена.

„Ще следим развитието при юношеските състави, но що се отнася до представителните отбори – не виждам как бихме могли да предприемем каквито и да било стъпки преди края на военния конфликт“, категоричен бе Чеферин. С тези думи той сложи точка на спекулациите за евентуално завръщане на Русия на европейската футболна сцена в близко бъдеще.

Докато напрежението между Русия и Украйна продължава, изглежда, че руските футболни клубове и национални отбори ще останат извън големите европейски форуми.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    12 5 Отговор
    А защо вратата за украинските отбори е отворена? Все пак не Русия нападна Украйна, а нацистките агресори в кииф!

    Коментиран от #2, #4, #6

    19:56 27.08.2026

  • 2 !!!?

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    Защото варварите са в Русия...!!!?

    Коментиран от #8

    19:58 27.08.2026

  • 3 А сега пък

    10 2 Отговор
    РУСКИЯ мечок ще си го премести в другия крачол , за да е по лесно на зелето да Му се надене .

    19:59 27.08.2026

  • 4 Путин е АГРЕСОР

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    300хиляден руски башибозук нападна вероломно Украйна. Руските отбори....АУТ.

    Коментиран от #9

    19:59 27.08.2026

  • 5 Коментар

    6 1 Отговор
    На този даже мутрата му е фашистка

    20:02 27.08.2026

  • 6 Лост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    Остави украинците.Израел какво правят тук.

    20:04 27.08.2026

  • 7 Родина

    4 2 Отговор
    Политиката няма място в спорта . Най големите държави които сеят смърт , играят .
    Това не е ли , подло ? Оставка !

    20:04 27.08.2026

  • 8 О неразумни

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    поради що вярваш на тези които са разцепвали , делили и БОМБАРДИРАЛИ нашата БЪЛГАРИЯ . ЕЛА в Бургас и се НАСЛАДИ на УКРАЙНСкАТА наглост ВСЕКИ ден. ЗДРАВИ прави мъже и жени , НИЕ ги храним , а те нагло се разхождат с коли за 100 000 евро между нашите бедни старци , и не плащат защото били бежанци .Между украинец руснак и украинец от западна украйна има ОГРОМНА разлика .Дано не се сблъскаш със западните.

    20:09 27.08.2026

  • 9 300 хиляди

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путин е АГРЕСОР":

    БРЪМБАРА са ТИ вкарали под ниското ти теме

    20:12 27.08.2026

  • 10 Путин е АГРЕСОР

    3 1 Отговор
    Руските клубове на фронта, че Путин са мъчи вече пета година.

    20:18 27.08.2026

  • 11 Ще са най силни

    2 2 Отговор
    Всичко което не убива руските футболисти,ги прави по силни.

    Коментиран от #13

    20:18 27.08.2026

  • 12 Вън руската иzzмет от цивилизацията

    4 2 Отговор
    Вън!

    20:20 27.08.2026

  • 13 Шамо

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ще са най силни":

    Тъпо изречение, за футболисти това не се отнася

    20:24 27.08.2026

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