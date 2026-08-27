Алкарас и Джокович в един поток на US Open 2026

Откритото първенство на САЩ по тенис през 2026 година обещава истински спектакъл още преди първия сервис. Съдбата отреди Карлос Алкарас и Новак Джокович – двама от най-ярките звезди на съвременния тенис – да се окажат в една и съща половина на схемата. Това означава, че феновете по цял свят може да станат свидетели на нова глава от тяхното легендарно съперничество още на полуфиналите в Ню Йорк.

След четири месеца извън корта заради травма на дясната китка, Карлос Алкарас се завръща с амбиция да защити титлата си от миналата година. Испанският ас стартира кампанията си срещу непредсказуемия Роман Сафиулин, а във втори кръг може да се изправи срещу италианския талант Матео Арналди. Пътят му към финалната четворка обаче е осеян с още препятствия – в неговата четвърт дебнат американските надежди Бен Шелтън и Томи Пол, френският младок Артур Фис и опитният Стефанос Циципас от Гърция.

Новак Джокович, четирикратен шампион в Голямата ябълка, не крие амбициите си за рекорден 25-и трофей от Големия шлем. Сърбинът започва похода си срещу аржентинеца Мариано Навоне, а още във втори кръг може да го очаква сблъсък с един от двамата бивши финалисти – Стан Вавринка или Матео Беретини. В по-напредналите етапи на турнира Джокович може да премери сили с американския Брандън Накашима, а евентуален четвъртфинал срещу Даниил Медведев – бивш шампион от US Open – би бил истински пир за ценителите на тениса.

Възможен полуфинал между Алкарас и Джокович вече разпалва въображението на феновете и експертите. Двамата си размениха по една победа в последните си големи срещи – Алкарас триумфира на финала на Australian Open 2026, докато Джокович взе реванш на полуфиналите в Ню Йорк през 2025 година. С оглед на баланса между тях и залога на турнира, евентуалният им дуел ще бъде безспорният гвоздей в програмата на US Open 2026.

С отсъствието на световния номер 1 Яник Синер, надпреварата в Ню Йорк ще бъде по-отворена от всякога.