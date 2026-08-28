Левски се изправя срещу Милан и Олимпик Марсилия в Лига Европа

След като драматично отпадна от квалификациите за Шампионската лига, Левски (София) не губи време и се впуска в следващото си европейско предизвикателство – груповата фаза на Лига Европа. Под обновения регламент на УЕФА, "сините" ще премерят сили с осем различни противника в обща лига от 36 отбора, като ще изиграят по четири домакинства на стадион "Георги Аспарухов" и четири гостувания на чужда земя.

Жребият, изтеглен днес в Нион, донесе на Левски истинско футболно зрелище – домакинство срещу седемкратния шампион на Европа Милан. Историята помни шест официални сблъсъка между двата тима в европейските турнири, като досега италианският гранд неизменно излиза победител. Дали този път "сините" ще успеят да обърнат съдбата в своя полза?

Сред гостуванията на Левски се откроява и визитата на Олимпик Марсилия – съперник, с когото българите имат незабравими спомени. През сезон 2005/06 "сините" шокираха френския гранд с победа 1:0, а Христо Йовов се превърна в герой, бележейки фамозен гол срещу легендарния Фабиен Бартез. Този момент завинаги остана в историята на клуба и донесе на Йовов прозвището "Бижутера".

Освен Милан и Марсилия, Левски ще премери сили и с още шест сериозни съперника: - Виктория (Пилзен) - Ред Бул Залцбург - Съндърланд - Ягелония - Лилестрьом - НЕК Тези мачове обещават истински футболни емоции и битки до последния съдийски сигнал.

Кога ще се играят срещите? Феновете на "сините" вече могат да отбележат в календара си следните дати:

Кръг 1: 16/17 септември 2026

Кръг 2: 15 октомври

Кръг 3: 22 октомври

Кръг 4: 5 ноември

Кръг 5: 26 ноември

Кръг 6: 10 декември

Кръг 7: 21 януари 2027

Кръг 8: 28 януари

Точната програма с последователността на двубоите и началните часове ще бъде обявена съвсем скоро.