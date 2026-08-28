Левски се изправя срещу Милан и Олимпик Марсилия в Лига Европа

След като драматично отпадна от квалификациите за Шампионската лига, Левски (София) не губи време и се впуска в следващото си европейско предизвикателство – груповата фаза на Лига Европа. Под обновения регламент на УЕФА, "сините" ще премерят сили с осем различни противника в обща лига от 36 отбора, като ще изиграят по четири домакинства на стадион "Георги Аспарухов" и четири гостувания на чужда земя.
Жребият, изтеглен днес в Нион, донесе на Левски истинско футболно зрелище – домакинство срещу седемкратния шампион на Европа Милан. Историята помни шест официални сблъсъка между двата тима в европейските турнири, като досега италианският гранд неизменно излиза победител. Дали този път "сините" ще успеят да обърнат съдбата в своя полза?
Сред гостуванията на Левски се откроява и визитата на Олимпик Марсилия – съперник, с когото българите имат незабравими спомени. През сезон 2005/06 "сините" шокираха френския гранд с победа 1:0, а Христо Йовов се превърна в герой, бележейки фамозен гол срещу легендарния Фабиен Бартез. Този момент завинаги остана в историята на клуба и донесе на Йовов прозвището "Бижутера".
Освен Милан и Марсилия, Левски ще премери сили и с още шест сериозни съперника: - Виктория (Пилзен) - Ред Бул Залцбург - Съндърланд - Ягелония - Лилестрьом - НЕК Тези мачове обещават истински футболни емоции и битки до последния съдийски сигнал.
Кога ще се играят срещите? Феновете на "сините" вече могат да отбележат в календара си следните дати:
Кръг 1: 16/17 септември 2026
Кръг 2: 15 октомври
Кръг 3: 22 октомври
Кръг 4: 5 ноември
Кръг 5: 26 ноември
Кръг 6: 10 декември
Кръг 7: 21 януари 2027
Кръг 8: 28 януари
Точната програма с последователността на двубоите и началните часове ще бъде обявена съвсем скоро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 След
Коментиран от #3
15:27 28.08.2026
2 Левскар
Коментиран от #5
15:30 28.08.2026
3 Левскар2
До коментар #1 от "След":Ние поне у дома завършихме равен, вас и тук ви биха и добре че отмениха гол.
Коментиран от #7
15:32 28.08.2026
4 даа
15:34 28.08.2026
5 Много
До коментар #2 от "Левскар":грешно мислене е това. Да разчиташ протвнка да те подцени за да имаш шанс. Само че и да подценят, са достаъчно опитни отбори да обърнат всеки резултат. Срещу АЕК се видя, че Левски играят като на забавен кадър, дори не могат да стигнт играча с топката. Едиснтвено да с молят, да са "възпитани" да спрат след 3-ти гол.
15:36 28.08.2026
6 Валерко
15:43 28.08.2026
7 Айде
До коментар #3 от "Левскар2":опорките - ама чорбата какво направила? Не сакма мен да ми е добре добре, сама на вуте да му е зле? Та и 2-та отбора са един дол дренки, цялото първентсо е пародия. Цялото ниво е ниско, все с мъка се бият или вадят равни мачове с никому неизвестни отбори от близкия изток (все още), а ако се продължава така дори и срешщу тях мачовете ще са епопеи.
Прсото футобола е една пералня на пари в БГ, и почети никаква връзка със спорта. Докарват се някакви бразилски "звезди" сигурно събирани по фавелите, вместо дас е изнвстира с детско-юношески школи.
Коментиран от #10, #11
15:45 28.08.2026
8 Антикомуне
15:48 28.08.2026
9 Голям смях
15:50 28.08.2026
10 Кой
До коментар #7 от "Айде":А кой победи и отстрани шампионите на Румъния, Босна и Казахстан? Да, правилно, Левски София. Изиграл един слаб мач срещу АЕК и край. Милиардера на АЕК такива премии им обеща, че те играха мача на живота си, не ни дадоха топката и играха за всяка топка като подивели коне.
Коментиран от #12
15:52 28.08.2026
11 Размисли
До коментар #7 от "Айде":Всички отбори инвестират в детско-юношеските си школи, лошото е, че малките много бързо започват да подражават на"батковците". Заприличват на менекени и забравят за футбола, че може да им се развали прическата или случайно да ги контузят и тогава ще липсват в чалготеките. Виждали ли сте 15-16 г футболистчета на какво приличат?
Спорт в България е забранена дума, няма КОЙ да се напълва и да блъска по залите. Има изключения, но се броят на пръстите на едната ръка.
15:54 28.08.2026
12 Къде
До коментар #10 от "Кой":😁😁😁 Големи отбори са победили, 🤣🤣. Долно-нанагорнище, шампиона на Черна Гора, все силни отбори, 😂.
15:57 28.08.2026
13 Щайгата
16:12 28.08.2026
14 Аъъь, драматично зле но ❤️🇧🇬❗️
16:20 28.08.2026