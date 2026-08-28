Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски се изправя срещу Милан и Олимпик Марсилия в Лига Европа

Левски се изправя срещу Милан и Олимпик Марсилия в Лига Европа

28 Август, 2026 15:21 883 14

  • левски-
  • милан-
  • лига европа-
  • футбол

Епични битки очакват "сините"

Левски се изправя срещу Милан и Олимпик Марсилия в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като драматично отпадна от квалификациите за Шампионската лига, Левски (София) не губи време и се впуска в следващото си европейско предизвикателство – груповата фаза на Лига Европа. Под обновения регламент на УЕФА, "сините" ще премерят сили с осем различни противника в обща лига от 36 отбора, като ще изиграят по четири домакинства на стадион "Георги Аспарухов" и четири гостувания на чужда земя.

Жребият, изтеглен днес в Нион, донесе на Левски истинско футболно зрелище – домакинство срещу седемкратния шампион на Европа Милан. Историята помни шест официални сблъсъка между двата тима в европейските турнири, като досега италианският гранд неизменно излиза победител. Дали този път "сините" ще успеят да обърнат съдбата в своя полза?

Сред гостуванията на Левски се откроява и визитата на Олимпик Марсилия – съперник, с когото българите имат незабравими спомени. През сезон 2005/06 "сините" шокираха френския гранд с победа 1:0, а Христо Йовов се превърна в герой, бележейки фамозен гол срещу легендарния Фабиен Бартез. Този момент завинаги остана в историята на клуба и донесе на Йовов прозвището "Бижутера".

Освен Милан и Марсилия, Левски ще премери сили и с още шест сериозни съперника: - Виктория (Пилзен) - Ред Бул Залцбург - Съндърланд - Ягелония - Лилестрьом - НЕК Тези мачове обещават истински футболни емоции и битки до последния съдийски сигнал.

Кога ще се играят срещите? Феновете на "сините" вече могат да отбележат в календара си следните дати:

Кръг 1: 16/17 септември 2026

Кръг 2: 15 октомври

Кръг 3: 22 октомври

Кръг 4: 5 ноември

Кръг 5: 26 ноември

Кръг 6: 10 декември

Кръг 7: 21 януари 2027

Кръг 8: 28 януари

Точната програма с последователността на двубоите и началните часове ще бъде обявена съвсем скоро.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След

    9 6 Отговор
    гръцкия шамар, или по-скоро урок, за какви зрелища говорите? От изброените противници, ако изкарат някъде случаен равен, ще е постижение.

    Коментиран от #3

    15:27 28.08.2026

  • 2 Левскар

    5 3 Отговор
    Трудни отбори, но Кот такова. Ягелония и Лилестрьом са здрави поляци и скандинавци. НЕК отупаха Олимпиакос, така че всички са сериозни отбори. Хубавото е че ще ни подценят и имаме шанс.

    Коментиран от #5

    15:30 28.08.2026

  • 3 Левскар2

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "След":

    Ние поне у дома завършихме равен, вас и тук ви биха и добре че отмениха гол.

    Коментиран от #7

    15:32 28.08.2026

  • 4 даа

    3 2 Отговор
    една чорба голове ги очаква

    15:34 28.08.2026

  • 5 Много

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Левскар":

    грешно мислене е това. Да разчиташ протвнка да те подцени за да имаш шанс. Само че и да подценят, са достаъчно опитни отбори да обърнат всеки резултат. Срещу АЕК се видя, че Левски играят като на забавен кадър, дори не могат да стигнт играча с топката. Едиснтвено да с молят, да са "възпитани" да спрат след 3-ти гол.

    15:36 28.08.2026

  • 6 Валерко

    6 3 Отговор
    Пак ще има голова разлика 1:17! Левски е най-слабият отбор в историята на Шампионска лига, сега ще е и най-слабия в Лига Европа

    15:43 28.08.2026

  • 7 Айде

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Левскар2":

    опорките - ама чорбата какво направила? Не сакма мен да ми е добре добре, сама на вуте да му е зле? Та и 2-та отбора са един дол дренки, цялото първентсо е пародия. Цялото ниво е ниско, все с мъка се бият или вадят равни мачове с никому неизвестни отбори от близкия изток (все още), а ако се продължава така дори и срешщу тях мачовете ще са епопеи.
    Прсото футобола е една пералня на пари в БГ, и почети никаква връзка със спорта. Докарват се някакви бразилски "звезди" сигурно събирани по фавелите, вместо дас е изнвстира с детско-юношески школи.

    Коментиран от #10, #11

    15:45 28.08.2026

  • 8 Антикомуне

    3 2 Отговор
    🤣 ОПААА, не се вижда светлина в тунела. Левски няма кой да бие от изброените отбори. "Футболистите" мога от сега да си запазят сепарета в някоя чалготека. Там може и да имат успех, на дансинга имам предвид, 🤣🤣🤣🤣

    15:48 28.08.2026

  • 9 Голям смях

    5 1 Отговор
    Каква групова фаза Ви гони, какви 5 лева. НЯМА ги. От 3 години групова фаза НЯМА.

    15:50 28.08.2026

  • 10 Кой

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Айде":

    А кой победи и отстрани шампионите на Румъния, Босна и Казахстан? Да, правилно, Левски София. Изиграл един слаб мач срещу АЕК и край. Милиардера на АЕК такива премии им обеща, че те играха мача на живота си, не ни дадоха топката и играха за всяка топка като подивели коне.

    Коментиран от #12

    15:52 28.08.2026

  • 11 Размисли

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Айде":

    Всички отбори инвестират в детско-юношеските си школи, лошото е, че малките много бързо започват да подражават на"батковците". Заприличват на менекени и забравят за футбола, че може да им се развали прическата или случайно да ги контузят и тогава ще липсват в чалготеките. Виждали ли сте 15-16 г футболистчета на какво приличат?
    Спорт в България е забранена дума, няма КОЙ да се напълва и да блъска по залите. Има изключения, но се броят на пръстите на едната ръка.

    15:54 28.08.2026

  • 12 Къде

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кой":

    😁😁😁 Големи отбори са победили, 🤣🤣. Долно-нанагорнище, шампиона на Черна Гора, все силни отбори, 😂.

    15:57 28.08.2026

  • 13 Щайгата

    1 1 Отговор
    Тук вече ще има двуцифрен позор. И после ще кажат, че са горди от загубата. Нема такива идиоти.

    16:12 28.08.2026

  • 14 Аъъь, драматично зле но ❤️🇧🇬❗️

    0 0 Отговор
    тука имаме един набеден за треньор в Милан така че Господ може И Да Е Българин.

    16:20 28.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове