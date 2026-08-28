Григор Димитров: Чувството е невероятно! Все едно започвам отначало

Григор Димитров си осигури място в основната схема на престижния US Open – последния турнир от Големия шлем за годината. След категорични победи над Лоренцо Джустино от Италия и Тимофей Скатов от Казахстан, Димитров се възползва и от отказването на Ото Виртанен, което му осигури безпроблемен път към първия кръг в Ню Йорк. Сега всички очакват с нетърпение да разберат кой ще бъде следващият му съперник.

В специално интервю за Tennis Channel, Григор сподели, че усеща прилив на енергия и ентусиазъм, сякаш за първи път стъпва на голямата сцена. „Чувството е невероятно! Все едно започвам отначало. Тези мачове ми дават нужния ритъм и увереност. Важно е да се възстановявам добре и да се наслаждавам на всяка минута на корта“, разкрива Димитров.

Макар вече да е оставил ярка следа в световния тенис, 35-годишният българин не крие, че мечтае за още успехи. „Искам да постигна много повече в спорта. Тенисът ме е научил на безценни уроци и ми е помогнал да израсна не само като състезател, но и като човек. В момента се състезавам със себе си и се стремя да бъда по-добър всеки ден“, споделя Григор с усмивка.

Димитров признава, че с годините е променил отношението си към победите и загубите. „Преди бях прекалено строг към себе си, което понякога ме изтощаваше психически. Сега се опитвам да бъда по-състрадателен към себе си и да се радвам на играта, независимо от резултата. Никой не знае колко още ще продължи кариерата му, затова ценя всеки миг на корта“, категоричен е той.