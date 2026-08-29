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Марсилия може да завърши трансферния прозорец без нито един нов играч заради финансовата криза

Марсилия може да завърши трансферния прозорец без нито един нов играч заради финансовата криза

29 Август, 2026 08:05 429 1

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Спортният директор призна, че клубът трябва да продаде няколко футболисти, преди да може да направи дори един трансфер

Марсилия може да завърши трансферния прозорец без нито един нов играч заради финансовата криза - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Марсилия може да приключи летния трансферен прозорец без нито едно ново попълнение заради тежкото финансово състояние на клуба.

Спортният директор Грегори Лорензи призна, че ситуацията е изключително сложна, въпреки че до затварянето на пазара остават броени дни. „На практика ще са ни нужни няколко изходящи трансфера, преди да можем да направим един входящ. Не знам дали хората разбират ситуацията“, заяви Лорензи пред “L’Equipe”.

Марсилия вече е поставила редица свои играчи в трансферния списък. Игор Пайшао е следен от Съндърланд, докато аржентинският защитник Леонардо Балерди се очаква да премине под наем в Рома с опция за откупуване. Според Лорензи обаче продажбата на Пайшао би била трудна, тъй като клубът няма да може да му намери заместник.

Финансовият натиск върху Марсилия е сериозен – клубът трябва да освободи близо 150 млн. евро под формата на трансферни приходи и спестени заплати до юни 2027 г. „Трябва да сме откровени с всички. Ситуацията не е лесна, но ще се борим“, добави Лорензи.


Франция
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  • 1 Хохохо

    1 0 Отговор
    Само Левски!!!

    08:57 29.08.2026

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