Ливърпул привлича млад белгийски страж

Ливърпул постигна устна договорка с белгийския Генк за привличането на 18-годишния вратар Лука Бругманс. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, сделката се оценява на внушителните 35 милиона евро – сума, която подчертава сериозните амбиции на "мърсисайдци" за бъдещето.

Следващата стъпка преди финализирането на трансфера е преминаването на задължителните медицински прегледи. Ако всичко протече по план, Бругманс ще се присъедини към Ливърпул през следващото лято, когато ще започне новият сезон.

Новият мениджър на английския гранд, Андони Ираола, вече работи усилено по лятната селекция за 2025 година. Привличането на младия белгиец е част от стратегията за подмладяване и освежаване на състава, като се залага на перспективни таланти с голям потенциал.

Бругманс направи своя дебют за първия отбор на Генк през сезон 2025/2026 и вече има 15 мача в белгийската Първа дивизия. С отлични рефлекси, хладнокръвие и впечатляваща игра с крака, младият вратар бързо привлече вниманието на европейските грандове.