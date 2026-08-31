Лудогорец се разделя с дългогодишен наставник

След цели 14 години отдаденост, Тодор Живондов – един от най-верните и опитни кадри на Лудогорец, обяви официално раздялата си с клуба. Новината бе потвърдена лично от него чрез емоционално послание в социалните мрежи, където той благодари на „орлите“ за незабравимите моменти и възможности.

Живондов е родом от Пловдив и се превърна в неизменна част от треньорския щаб на Лудогорец през последното десетилетие и половина. През годините той заемаше различни ключови позиции – от наставник на дублиращия отбор до асистент на Георги Дерменджиев по време на един от най-успешните периоди в историята на клуба. В последно време Живондов бе отговорен за подготовката при статичните положения под ръководството на Пер Матиас Хьогмо, като същевременно продължаваше да ръководи и втория тим.

"Благодаря за всичко ПФК "Лудогорец" 1945! 14 години не са малко!", написа Живондов във Facebook.