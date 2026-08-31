Локомотив София направи равен с Дунав Русе в празничния ден на Любослав Пенев

Мачът между Дунав Русе и Локомотив София завърши без победител – 2:2, в среща от седмия кръг на българската Първа лига. Двубоят, изигран на стадиона в Русе, предложи истински футболен спектакъл, изпълнен с обрати, отменени голове и напрежение до последния съдийски сигнал.

Още в началните минути домакините от Дунав Русе ликуваха след попадение, което обаче бе анулирано заради засада след намесата на ВАР.

Това не обезкуражи "драконите", които продължиха да атакуват и усилията им бяха възнаградени в края на първата част. Радослав Апостолов хладнокръвно реализира дузпа, с което отбеляза първия гол за Дунав на собствен терен през този сезон.

След почивката "железничарите" от София показаха характер и изравниха резултата в 57-ата минута чрез Георги Минчев, който бе безпогрешен от бялата точка.

Радостта на гостите обаче бе кратка – само седем минути по-късно Александър Валино върна преднината на Дунав.

Отговорът на Локо не закъсня – Кауе Карузо фиксира крайното 2:2 в 69-ата минута, с което двата тима си поделиха точките.

След този равностоен двубой, възпитаниците на Емануел Луканов се изкачиха на 12-о място във временното класиране с актив от 4 точки. Локомотив София, воден от празнуващия рожден ден Любослав Пенев, остава на предпоследната 13-а позиция с една точка по-малко.