Сър Алекс Фъргюсън притесни феновете: появи се с медицински ботуш и бастун на "Олд Трафорд"

Сър Алекс Фъргюсън привлече вниманието при появата си на "Олд Трафорд", след като пристигна с предпазен медицински ботуш на левия крак и се придвижваше с помощта на бастун. Въпреки очевидния дискомфорт, легендарният мениджър отново беше на трибуните на любимия си Манчестър Юнайтед.

84-годишният шотландец пристигна на стадиона преди домакинския двубой на "червените дяволи" срещу Ипсуич Таун (5:2).

Към момента няма официална информация какво е наложило Съра да носи медицинския ботуш.

Нито семейството му, нито клубът са оповестили конкретна причина за състоянието на левия му крак. Затова и не би било коректно да се правят предположения за естеството или сериозността на евентуалната травма.

Появата му на стадиона обаче отново показа силната връзка между Сър Алекс и клуба, с който постигна най-големите успехи в кариерата си.

Въпреки че се придвижваше по-трудно и използваше бастун, Фъргюсън не пропусна възможността да гледа Манчестър Юнайтед на живо в "Театъра на мечтите".

Шотландецът остава неизменна част от историята на английския гранд, след като ръководи отбора между 1986 и 2013 година и го превърна в доминираща сила в английския футбол.