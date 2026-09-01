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Сър Алекс Фъргюсън притесни феновете: появи се с медицински ботуш и бастун на "Олд Трафорд"

Сър Алекс Фъргюсън притесни феновете: появи се с медицински ботуш и бастун на "Олд Трафорд"

1 Септември, 2026 09:30 600 4

  • сър алекс фъргюсън-
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  • манчестър юнайтед-
  • ипсуич таун-
  • футбол-
  • бастун

Причината за травмата на легендарния мениджър не е обявена

Сър Алекс Фъргюсън притесни феновете: появи се с медицински ботуш и бастун на "Олд Трафорд" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сър Алекс Фъргюсън привлече вниманието при появата си на "Олд Трафорд", след като пристигна с предпазен медицински ботуш на левия крак и се придвижваше с помощта на бастун. Въпреки очевидния дискомфорт, легендарният мениджър отново беше на трибуните на любимия си Манчестър Юнайтед.

84-годишният шотландец пристигна на стадиона преди домакинския двубой на "червените дяволи" срещу Ипсуич Таун (5:2).

Към момента няма официална информация какво е наложило Съра да носи медицинския ботуш.

Нито семейството му, нито клубът са оповестили конкретна причина за състоянието на левия му крак. Затова и не би било коректно да се правят предположения за естеството или сериозността на евентуалната травма.

Появата му на стадиона обаче отново показа силната връзка между Сър Алекс и клуба, с който постигна най-големите успехи в кариерата си.

Въпреки че се придвижваше по-трудно и използваше бастун, Фъргюсън не пропусна възможността да гледа Манчестър Юнайтед на живо в "Театъра на мечтите".

Шотландецът остава неизменна част от историята на английския гранд, след като ръководи отбора между 1986 и 2013 година и го превърна в доминираща сила в английския футбол.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    1 1 Отговор
    Причината е ЕГН-то съра е на 85 години.

    09:38 01.09.2026

  • 3 Мара Атанасова

    1 0 Отговор
    Павел е пе дал.🌈🛴🌈

    09:42 01.09.2026

  • 4 Даниел

    2 0 Отговор
    Най-великия!

    09:43 01.09.2026

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