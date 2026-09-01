Световен шампион почина нелепо - стъклена стена от корт за падел паднала върху него

Световният шампион по каяк Гергьой Борош е починал на 43-годишна възраст, съобщи унгарската федерация.
Официалната причина за смъртта на спортиста не е обявена. Според информация на Index.hu Борош е загинал при инцидент в унгарския град Пакш, след като върху него е паднала стъклена стена по време на изграждането на кортове за падел.
43-годишният мъж е вървял, когато е станал ужасът.
Във връзка с трагедията е образувано наказателно производство по подозрение за проявена небрежност, довела до смъртта на човек. Експерти разследват обстоятелствата около инцидента.
Борош става световен шампион в дисциплината каяк четворка през 2007 година. Той е също сребърен медалист от световно първенство и европейски шампион.
"Той имаше стабилен брак с красива жена и две хубави деца. Това е ужасно. Борош е отивал да помогне на своя приятел и най-лошото нещо се е случило най-неочаквано", коментират от федерацията по кану-каяк в Будапеща.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
11:33 01.09.2026
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