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Дунав с претенции към рефера от мача с Локо Сф, зададоха въпроси към БФС и Съдийската комисия

Дунав с претенции към рефера от мача с Локо Сф, зададоха въпроси към БФС и Съдийската комисия

1 Септември, 2026 13:29 435 0

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  • бфс-
  • съдийска комисия-
  • венцислав митрев

Като клуб, който носи името на този град, няма да спрем свободно и открито да изразяваме позицията си – дори когато не получаваме публични отговори

Дунав с претенции към рефера от мача с Локо Сф, зададоха въпроси към БФС и Съдийската комисия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дунав Русе излезе с официална позиция след равенството 2:2 срещу Локомотив София. "Драконите" имат претенции към съдийството на Венцислав Митрев. От русенския клуб настояват за отговори на поставените от тях въпроси.

Ето какво написаха от клуба:

РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ

Като клуб, който носи името на този град, няма да спрем свободно и открито да изразяваме позицията си – дори когато не получаваме публични отговори.

След първия кръг зададохме конкретни въпроси към Съдийската комисия и БФС. Отговор не получихме.

Отправихме покана към президента на БФС и председателя на Съдийската комисия да бъдат наши гости на мач в Русе – да видят хората по трибуните и усилията, които полагаме за развитието на клуба.

Отговор отново не получихме.

Днес питаме отново. Публично.

СИТУАЦИЯ №1

Защо не е показан ВТОРИ ЖЪЛТ КАРТОН, РЕСПЕКТИВНО ЧЕРВЕН на състезателя с №3 от Локомотив София за нарушение, което създава очевидна опасност за здравето на нашия футболист?

СИТУАЦИЯ №2

На какво основание е отсъдена дузпа в полза на противниковия отбор?

На какво основание в същата ситуация е показан жълт картон на нашия футболист?

Какъв е критерият на главния съдия? Защо при наказателния удар в наша полза няма жълт картон за противниковия състезател, а при наказателния удар срещу нас нашият футболист е санкциониран? Каква е разликата между двете ситуации?

Държим да подчертаем: ФК Дунав Русе няма претенции към противниковия отбор.

Не искаме привилегии или решения в наша полза. Искаме еднакъв критерий за всички.

Къде е ВАР в подобни ситуации?

Къде е реакцията на Съдийската комисия?

Къде е Българският футболен съюз?

Докога след футболните срещи ще говорим повече за съдиите, отколкото за футболистите, емоциите, публиката и децата по трибуните?

Кога отново футболът ще бъде главният герой?

Инвестираме енергия, труд и средства, за да връщаме хората на стадиона и да изграждаме футболната среда, която Русе заслужава.

С много усилия, организация и подкрепа заделяме средства, с които помагаме на каузи, свързани с Русе и децата на Русе.

Този път ще отделим необходимата сума, за да заплатим съответната такса и ще внесем ОФИЦИАЛНА ЖАЛБА по установения ред, за да потърсим нещо, което вярваме, че не би трябвало да има цена – ясен и аргументиран отговор.

Задаваме въпроси.

Настояваме за отговори".


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