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Халф на ЦСКА се разбунтува и поиска да си тръгне

Халф на ЦСКА се разбунтува и поиска да си тръгне

2 Септември, 2026 10:30 446 3

  • цска-
  • исак соле-
  • футбол

Той не е доволен от факта, че е твърда резерва, а преди да подпише договора си с „червените“ е получил уверение, че ще играе редовно от първата минута

Халф на ЦСКА се разбунтува и поиска да си тръгне - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на ЦСКА Исак Соле се разбунтува и иска да си ходи. Той не е доволен от факта, че е твърда резерва, а преди да подпише договора си с „червените“ е получил уверение, че ще играе редовно от първата минута.

„Мач Телеграф“ съобщава, че ръководството на „армейците“ няма нищо против да се раздели с национала на Централноафриканска република. Това обаче няма да стане без клубът първо да се опита да продаде Соле, защото евентуално разтрогване по взаимно съгласие ще ощети солидно ЦСКА финансово. Припомняме, че полузащитникът пристигна при „армейците“ в началото на годината с трансфер от Славия, като клубът плати за правата му 500 000 евро.

Възможно е Исак Соле и ЦСКА да изчакан развръзката около треньорския пост на тима, преди да се вземе окончателно решение. Припомняме, че постът на старши треньора на „армейците“ Христо Янев е солидно разклатен и се очаква той да бъде заменен до края на месеца. Това ще даде нова възможност на Исак Соле да се наложи в отбора.


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  • 1 Чорбар

    3 0 Отговор
    Пускайте го,даже на гръб го занесете до летището.Или на палмата...Знам ли?

    10:48 02.09.2026

  • 2 Левски 1914

    1 0 Отговор
    И той е разбрал, че ка МЕНТЕ. След една седмица стават 10 години откакто цска го няма.

    10:49 02.09.2026

  • 3 БГ Глас

    0 0 Отговор
    А Христо Янев докога ще го търпим???

    10:49 02.09.2026

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