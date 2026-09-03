Левски с алтернатива за атаката: Холандски таран от Депортиво Ла Коруня е в полезрението

В стремежа си да подсили офанзивната мощ, Левски не оставя нищо на случайността. Докато преговорите с румънския национал Денис Драгуш продължават, ръководството на "сините" вече е набелязало алтернативен вариант, който може да се окаже златна находка за тима.

В полезрението на столичния гранд попада 26-годишният нападател Закария Едашури, който в момента защитава цветовете на испанския Депортиво Ла Коруня. Роден в Нидерландия, но с марокански корени, Едашури е преминал през школата на Фейенорд, а професионалният му път го е отвел през клубове като Го Ахед Ийгълс, Кьонинглийке и Телстар.

След като се присъедини към Депортиво през зимата на 2025 година, Едашури вече има 52 мача и 16 попадения за испанския тим. В началото на настоящия сезон в Ла Лига обаче, нападателят получи ограничено игрово време – само 30 минути при равенството 1:1 срещу Елче, а в двубоите с Малага и Валенсия остана на резервната скамейка.

Любопитен и драматичен момент от биографията на Едашури е инцидентът през пролетта на миналата година, когато едва не загуби живота си в опит да си направи впечатляващо селфи. При падане върху скалите край морската алея в Ла Коруня, той бе спасен от пожарникари и откаран по спешност в болница с множество наранявания.