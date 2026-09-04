ЦСКА очаква пристигането на десен защитник

Столичният гранд ЦСКА е на път да финализира привличането на нов десен защитник, който да засили конкуренцията в отбраната. Според информация на "Тема спорт", дългоочакваният бранител трябва да пристигне в София в рамките на следващите 48 часа, за да премине задължителните медицински тестове и да парафира договор с клуба.

С наближаването на крайния срок за трансфери у нас – 8 септември вечерта – ръководството на "армейците" действа светкавично, за да подсигури нужните попълнения. Вече е подадена официална заявка до УЕФА, която ще позволи на новия десен бек да бъде картотекиран за груповата фаза на Лигата на конференциите, въпреки че първоначалният срок за регистрация изтече преди два дни.

В последните срещи титулярният десен бек Пастор изпитва трудности с формата си, а липсата на алтернатива на тази позиция се усеща осезаемо. При необходимост, треньорският щаб залагаше на Мохамед Брахими като временно решение, но сега надеждите са, че новото попълнение ще внесе така необходимата стабилност и дълбочина в състава.

Текущото лято се оказва изключително динамично за "червените". До момента към отбора се присъединиха шестима нови футболисти: Диниш Алмейда, Жоел Цварц, Каталин Иту, Стефано Сенси, Жан-Филип Гбамин и Тамиму Уору. Част от тях вече са добре познати на българската публика – Алмейда е защитавал цветовете на Локомотив Пловдив и Лудогорец, докато Цварц и Иту също имат опит с пловдивския клуб. Уору пък пристигна от Ботев Враца.