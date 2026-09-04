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Александър Павлович избра Байерн пред Манчестър Сити: Трансферът за 100 милиона евро няма да се осъществи

Александър Павлович избра Байерн пред Манчестър Сити: Трансферът за 100 милиона евро няма да се осъществи

4 Септември, 2026 19:25 373 0

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Младият полузащитник остава верен на баварците, въпреки интереса от английския шампион

Александър Павлович избра Байерн пред Манчестър Сити: Трансферът за 100 милиона евро няма да се осъществи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изненадващ обрат на трансферния пазар! Александър Павлович, един от най-ярките таланти на Байерн Мюнхен, категорично е отхвърлил възможността да облече екипа на Манчестър Сити това лято, разкрива авторитетното издание "Билд". Английският гранд е проявил сериозен интерес към 22-годишния германски национал, виждайки в него идеалния заместник на напусналия Родри, който пое към Барселона.

Мениджърът на "гражданите" Енцо Мареска лично е водил преговори с представителите на Павлович, опитвайки се да го убеди да премине на "Етихад". Въпреки щедрото предложение и готовността на Манчестър Сити да извади впечатляващите 100 милиона евро за подписа му, младият халф е предпочел да остане верен на родния си клуб.

Причината за отказа на Павлович е повече от ясна – той се чувства отлично в Байерн Мюнхен и мечтае да изведе баварците до нов триумф в Шампионската лига. Лоялността му към клуба, в който се развива от 2011 година, надделява над финансовите изкушения от Острова.

След категоричния отказ на Павлович, Манчестър Сити бързо пренасочи усилията си и привлече Аюб Буади от Лил, за да подсили средната си линия.

Александър Павлович има действащ договор с Байерн до лятото на 2029 година. За първия отбор на баварците вече е записал 102 мача, в които е реализирал 8 попадения и е асистирал за още 6 гола – впечатляващи показатели за млад полузащитник


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