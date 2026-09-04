Левски насочва поглед към унгарския талант Габор Юрек за подсилване на атаката

След като преговорите с румънския национал Денис Драгуш се провалиха, ръководството на Левски не губи време и вече проучва нови възможности за подсилване на офанзивната линия. Сред обсъжданите имена изпъква това на унгарския нападател Габор Юрек, който в момента блести с екипа на МТК Будапеща, информира Gong.bg.

Само на 22 години, Юрек вече се превърна в истинска сензация в унгарското първенство. През настоящия сезон той впечатлява с невероятна резултатност – цели седем попадения в едва шест изиграни срещи. Гъвкавостта му на терена е още едно негово силно оръжие – може да играе както по двата фланга, така и като централен нападател.

Футболният път на Габор Юрек започва в школата на Диошгьор, където се развива до началото на тази година. След кратък престой под наем в МТК Будапеща, клубът решава да го привлече за постоянно през лятото срещу сумата от 300 000 евро. Освен клубните си изяви, Юрек има и шест мача с два гола за младежкия национален отбор на Унгария.

Очаква се "сините" да направят сериозен опит да привлекат Юрек, с надеждата да увеличат головата си мощ и да предоставят повече опции на треньора Хулио Веласкес. Привличането на такъв перспективен нападател би било силен ход в борбата за челните позиции в първенството.

Междувременно стана ясно, че Левски води разговори и с българския национал Петко Христов, който в момента играе за италианския Специя.