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Голямото дерби между Левски и ЦСКА с нова дата

Голямото дерби между Левски и ЦСКА с нова дата

4 Септември, 2026 15:55 653 2

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Промени в календара на efbet Лига

Голямото дерби между Левски и ЦСКА с нова дата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният сблъсък между вечните съперници Левски и ЦСКА няма да се проведе по първоначалния график. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз официално обяви разместване в програмата на efbet Лига, което води до пренасочване на дербито за уикенда между 6 и 8 ноември.

Решението за разместването идва след препоръка от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Органите на реда настояха, че провеждането на дербито между "сините" и "червените" в първоначално планирания уикенд съвпада с президентските избори и евентуален балотаж на 1 ноември. За да се избегнат рискове и да се гарантира спокойствието в столицата, комисията размени 13-ия и 14-ия кръг на шампионата.

В резултат на тази промяна, срещите от 14-ия кръг ще се изиграят между 30 октомври и 2 ноември. През този период Левски ще гостува на Дунав, докато ЦСКА ще приеме Славия на своя стадион.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Левски 1914

    1 1 Отговор
    Мача с това МЕНТЕ не е никакво дерби, след 5 дена стават точно 10 години, откакто цска го няма и 10 години от създаването на Фк ТИРЕ - МЕНТЕ 2016.

    Коментиран от #2

    16:22 04.09.2026

  • 2 По голямо...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    ...менте от Леца няма ...но пък, защо най много се натискане и пълните стадиона, само срещу ЦСКА ха ха ха

    16:30 04.09.2026

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