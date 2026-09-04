Голямото дерби между Левски и ЦСКА с нова дата

Дългоочакваният сблъсък между вечните съперници Левски и ЦСКА няма да се проведе по първоначалния график. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз официално обяви разместване в програмата на efbet Лига, което води до пренасочване на дербито за уикенда между 6 и 8 ноември.

Решението за разместването идва след препоръка от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Органите на реда настояха, че провеждането на дербито между "сините" и "червените" в първоначално планирания уикенд съвпада с президентските избори и евентуален балотаж на 1 ноември. За да се избегнат рискове и да се гарантира спокойствието в столицата, комисията размени 13-ия и 14-ия кръг на шампионата.

В резултат на тази промяна, срещите от 14-ия кръг ще се изиграят между 30 октомври и 2 ноември. През този период Левски ще гостува на Дунав, докато ЦСКА ще приеме Славия на своя стадион.