Джордж Ръсел с Мерцедес доминира във втората тренировка преди Гран При на Италия

Легендарната писта Монца стана свидетел на истинско шоу по време на втората свободна тренировка за Гран При на Италия. Джордж Ръсел, зад волана на своя Мерцедес, демонстрира завидна скорост и хладнокръвие, като оглави класирането с време 1:22.559 минути. С този резултат британецът остави зад себе си основните си съперници и даде сериозна заявка за уикенда.

След Ръсел, Шарл Льоклер с Ферари се нареди втори, изоставайки само на 0.120 секунди, а младият талант Андреа Кими Антонели, също с Мерцедес, зае третото място с изоставане от 0.141 секунди. Световният шампион, който триумфира в последните две надпревари в Унгария и Нидерландия, остана четвърти, на 0.384 секунди от лидера. Пети се класира Люис Хамилтън, който тази година кара за Ферари, на 0.457 секунди от върха.

Топ 10 допълниха Оскар Пиастри, Арвид Линдблад, Оливър Беарман, Макс Верстапен и Юки Цунода. За Верстапен това бяха първите обиколки през уикенда, след като в първата тренировка неговият болид бе поверен на Аюму Иваса. Подобни размествания имаше и в други отбори – Пиер Гасли, Алекс Албон и Серхио Перес се върнаха на пистата, след като по-рано през деня мястото им заемаха Паул Арон, Люк Браунинг и Колтън Херта.

Сесията не премина без драми. Още в началото Ланс Строл, движещ се с по-ниска скорост, препречи пътя на Ландо Норис преди първия шикан, което доведе до напрегнат момент. Малко по-късно Шарл Льоклер се завъртя на излизане от втория шикан, но успя да се върне на пистата без щети. Франко Колапинто също изпита трудности, след като премина през чакъла на изхода от „Аскари“, но избегна сблъсък с предпазните ограждения

Гран При уикендът в Италия, който е 13-ият кръг от шампионата на Формула 1 за сезон 2026, продължава утре с третата свободна тренировка. Началото е в 13:30 часа българско време.