Националната футболна лига на САЩ превзема Австралия

Националната футболна лига на САЩ се подготвя за историческия си дебют в Австралия, като за организацията на мача между Los Angeles Rams и San Francisco 49ers е необходима огромна логистична операция. Лигата е изпратила десетки тонове оборудване и над 200 свои служители в Мелбърн, съобщава Reuters.

Двубоят ще се проведе на 11 септември на легендарния Melbourne Cricket Ground, който може да побере около 100 000 зрители. За превръщането на стадиона в подходящо съоръжение за американски футбол са необходими сериозни промени, тъй като традиционно той е свързан преди всичко с крикет и австралийски футбол.

Лигата трябва да транспортира огромно количество специфично оборудване, необходимо за провеждането на срещата и телевизионното ѝ излъчване. Според Reuters става дума за около 59 тона товар, а операцията е планирана близо две години.

За НФЛ Австралия е важен стратегически пазар. Лигата вече твърди, че има около 8.8 милиона фенове в страната, а целта е популярността на американския футбол да продължи да расте.

Мачът между Рамс и 49ers е част от най-мащабната международна програма в историята на НФЛ, която през 2026 г. включва девет мача извън САЩ.