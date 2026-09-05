Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Националната футболна лига на САЩ превзема Австралия

Националната футболна лига на САЩ превзема Австралия

5 Септември, 2026 10:41 454 1

  • националната футболна лига-
  • сащ-
  • австралия-
  • първи мач-
  • оборудване

От лигата изпратиха десетки тонове оборудване за първия мач

Националната футболна лига на САЩ превзема Австралия - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Националната футболна лига на САЩ се подготвя за историческия си дебют в Австралия, като за организацията на мача между Los Angeles Rams и San Francisco 49ers е необходима огромна логистична операция. Лигата е изпратила десетки тонове оборудване и над 200 свои служители в Мелбърн, съобщава Reuters.

Двубоят ще се проведе на 11 септември на легендарния Melbourne Cricket Ground, който може да побере около 100 000 зрители. За превръщането на стадиона в подходящо съоръжение за американски футбол са необходими сериозни промени, тъй като традиционно той е свързан преди всичко с крикет и австралийски футбол.

Лигата трябва да транспортира огромно количество специфично оборудване, необходимо за провеждането на срещата и телевизионното ѝ излъчване. Според Reuters става дума за около 59 тона товар, а операцията е планирана близо две години.

За НФЛ Австралия е важен стратегически пазар. Лигата вече твърди, че има около 8.8 милиона фенове в страната, а целта е популярността на американския футбол да продължи да расте.

Мачът между Рамс и 49ers е част от най-мащабната международна програма в историята на НФЛ, която през 2026 г. включва девет мача извън САЩ.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тия

    0 0 Отговор
    блъскат ли се като се возят у метрото?

    10:49 05.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове