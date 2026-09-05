Ноа Лайлс сложи край на сезона заради контузия

Олимпийският шампион на 100 метра Ноа Лайлс прекрати преждевременно сезона си заради контузия и няма да участва в първото издание на World Athletics Ultimate Championships в Будапеща. Американецът обяви решението си, след като проблемът се е оказал по-сериозен от първоначалните очаквания, съобщава Reuters. Лайлс получи проблем по време на сезона, който първоначално беше определен като сравнително лек. След американското първенство обаче се оказало, че разтежението е довело до допълнителни физически проблеми и е затруднило тренировките му.

На първенството на САЩ през юли Лайлс спечели бягането на 100 метра с 9.79 секунди, изравнявайки личния си рекорд. Впоследствие той изпита проблеми и в 200-метровия финал.

29-годишният американец трябваше да бъде една от големите звезди на новия турнир в Будапеща. Ultimate Championships ще се проведе за първи път между 11 и 13 септември и ще предложи рекорден за леката атлетика награден фонд от 10 милиона долара.

Въпреки че няма да се състезава, Лайлс планира да присъства на турнира и да подкрепи останалите атлети. Той вече гледа към следващите големи цели – Световното първенство през 2027 г. и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.