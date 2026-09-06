Петко Христов е в София, може да подпише с Левски

Петко Христов вече е в София, където предстои да премине медицински прегледи в Левски. Според информация на gong.bg, който цитира италианското издание „Citta della Spezia“, защитникът може да бъде представен официално като нов футболист на столичния клуб още утре. 27-годишният национал се очаква да се присъедини към Левски под наем до края на сезона. Според публикацията Специя, който държи правата на Христов, ще продължи да покрива част от заплатата му.

Преди няколко дни бранителят първоначално е отказал възможността да се завърне на „Герена“, тъй като е очаквал предложения от клубове в Полша, Гърция и Русия. Впоследствие обаче е променил решението си и е дал съгласие да премине медицинските прегледи в София.

Христов започва футболната си кариера в Левски заедно със своя брат близнак Андреа. Двамата по-късно преминават в Славия, след което пътищата им се разделят.

Петко Христов продължава кариерата си в Италия. Правата му първоначално са притежание на Фиорентина, която го изпраща под наем в Тернана, Бишелие и Про Верчели. През 2021 година защитникът става собственост на Специя, а през 2023-а играе като преотстъпен във Венеция.