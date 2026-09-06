Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Петко Христов е в София, може да подпише с Левски

Петко Христов е в София, може да подпише с Левски

6 Септември, 2026 13:16 373 2

  • петко-
  • христов-
  • левски-
  • специя

Българският национал ще премине медицински прегледи

Петко Христов е в София, може да подпише с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Петко Христов вече е в София, където предстои да премине медицински прегледи в Левски. Според информация на gong.bg, който цитира италианското издание „Citta della Spezia“, защитникът може да бъде представен официално като нов футболист на столичния клуб още утре. 27-годишният национал се очаква да се присъедини към Левски под наем до края на сезона. Според публикацията Специя, който държи правата на Христов, ще продължи да покрива част от заплатата му.

Преди няколко дни бранителят първоначално е отказал възможността да се завърне на „Герена“, тъй като е очаквал предложения от клубове в Полша, Гърция и Русия. Впоследствие обаче е променил решението си и е дал съгласие да премине медицинските прегледи в София.

Христов започва футболната си кариера в Левски заедно със своя брат близнак Андреа. Двамата по-късно преминават в Славия, след което пътищата им се разделят.

Петко Христов продължава кариерата си в Италия. Правата му първоначално са притежание на Фиорентина, която го изпраща под наем в Тернана, Бишелие и Про Верчели. През 2021 година защитникът става собственост на Специя, а през 2023-а играе като преотстъпен във Венеция.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    2 0 Отговор
    Тия и заплатата ще плащат на тоя куц кон,

    само и само да го не гледат пред очите си и
    да му не плащат неустойка!

    Идеален е за Краварника, Да идва!

    13:23 06.09.2026

  • 2 Спецназ

    1 0 Отговор
    Клуб в ИТАЛИЯ, Серия А,
    да вземе Ганьо от Балканите, забележете- ЗАЩИТНИК!!?

    ТИЯ къртят миФки и копаят дъното, Баце, заклевам се!

    13:28 06.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове