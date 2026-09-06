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Байерн се издъни срещу новака Шалке, Мусиала се завърна

Байерн се издъни срещу новака Шалке, Мусиала се завърна

6 Септември, 2026 14:13 562 1

  • байерн мюнхен-
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  • бундеслига

Баварците имаха сериозно превъзходство, но не успяха да пробият защитата на завърналия се в Бундеслигата Шалке

Байерн се издъни срещу новака Шалке, Мусиала се завърна - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен допусна неочаквана издънка във втория кръг на Бундеслигата, след като завърши 0:0 при гостуването си на новака Шалке. Баварците имаха преимущество през почти целия мач, но така и не намериха начин да преодолеят вратаря на домакините Лорис Кариус. Шалке се завърна в германския елит с домакински мач срещу шампиона и показа, че няма намерение да бъде лесен съперник. Над 62 000 зрители на „Фелтинс Арена“ станаха свидетели на много дисциплинирана игра от страна на домакините, които успяха да ограничат възможностите пред вратата си.

Байерн започна по-агресивно и още в началото създаде няколко опасни положения. Кариус обаче се намеси решително при ударите на баварците. Една от най-добрите възможности през първата част дойде след комбинация между Джошуа Кимих и Александър Павлович, но вратарят на Шалке отново бе на мястото си.

Венсан Компани опита да промени ситуацията след почивката. Хари Кейн се появи на терена още в началото на второто полувреме, а по-късно в игра влязоха и Джамал Мусиала, Майкъл Олисе и Том Бишоф. Германският национал Мусиала направи своето завръщане след отсъствие и веднага се включи в опитите на Байерн да стигне до победния гол.

Натискът на гостите се засили с напредването на мача. Байерн отправи редица удари, но защитата на Шалке блокира голяма част от тях, а Кариус продължи да демонстрира отлична форма. В един от ключовите моменти той спаси удар на Олисе, а малко по-късно спря и опит на Хари Кейн.

Нулевото равенство има и исторически нюанс за Байерн. Баварците не успяха да отбележат гол в мач от Бундеслигата за първи път от февруари 2025 година. Това показва колко сериозна работа е свършил Шалке в защита.

За Байерн предстои бързо пренастройване, тъй като още в четвъртък тимът приема Бодьо/Глимт в Шампионската лига. Шалке пък получи сериозна доза самочувствие след равенството срещу действащия шампион, предава Reuters.


Германия
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