Бивш треньор на Григор Димитров награби с 25 години по-млада от него красавица

Известният тенис треньор Патрик Муратоглу демонстрира гореща романтика по време на лятната си почивка със своята млада половинка Линда Нобат. Известният с бурния си личен живот бивш наставник на Григор Димитров избра екзотичния остров Миконос за уединение с атрактивната си партньорка. 56-годишният французин, който в момента наставлява Стефанос Циципас в Ню Йорк, без притеснение демонстрира близост и силни чувства към 31-годишния немски модел с камерунски корени. Взаимоотношенията им станаха публично достояние през есента на миналата година, като четвърт век разлика във възрастта изглежда изобщо не вълнува наставника.

Интересен факт е, че синът на бившия треньор на Григор Димитров е на същите години като настоящата му изгора. Муратоглу, който има две щерки от първия си брак, се раздели с предишната си по-млада половинка Ада в края на 2024 г. Настоящият му любовен подем съвпада и с отличния ход на неговия възпитаник на US Open, където гръцката звезда намери място сред най-добрите 16 в схемата.