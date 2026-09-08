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Бивш треньор на Григор Димитров награби с 25 години по-млада от него красавица

Бивш треньор на Григор Димитров награби с 25 години по-млада от него красавица

8 Септември, 2026 07:59 1 562 11

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • линда нобат-
  • патрик муратоглу

Патрик Марутоглу заведе изкусителната си половинка на екзотичен остров

Бивш треньор на Григор Димитров награби с 25 години по-млада от него красавица - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известният тенис треньор Патрик Муратоглу демонстрира гореща романтика по време на лятната си почивка със своята млада половинка Линда Нобат. Известният с бурния си личен живот бивш наставник на Григор Димитров избра екзотичния остров Миконос за уединение с атрактивната си партньорка. 56-годишният французин, който в момента наставлява Стефанос Циципас в Ню Йорк, без притеснение демонстрира близост и силни чувства към 31-годишния немски модел с камерунски корени. Взаимоотношенията им станаха публично достояние през есента на миналата година, като четвърт век разлика във възрастта изглежда изобщо не вълнува наставника.

Интересен факт е, че синът на бившия треньор на Григор Димитров е на същите години като настоящата му изгора. Муратоглу, който има две щерки от първия си брак, се раздели с предишната си по-млада половинка Ада в края на 2024 г. Настоящият му любовен подем съвпада и с отличния ход на неговия възпитаник на US Open, където гръцката звезда намери място сред най-добрите 16 в схемата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    6 2 Отговор
    О, Боже!

    08:01 08.09.2026

  • 2 НАСКО

    10 2 Отговор
    Красавица!?!?

    08:01 08.09.2026

  • 3 Хаха

    21 1 Отговор
    Чичака има пари и си угажда, това е положението. А тая т. нар. красавица си е чиста златотърсачка

    08:03 08.09.2026

  • 4 Пустиня(к)

    6 5 Отговор
    Тие, цръните, смърдът поече и от влаинките. Горе-доле кат лилявите венци.

    08:04 08.09.2026

  • 5 ФАКТ

    4 5 Отговор
    Не е европейско така, читайте соросите тук. Трябваше да заведе на Михонос Григор Димитров хасковския.

    08:07 08.09.2026

  • 6 Отврат

    5 6 Отговор
    Ще повърна...

    08:09 08.09.2026

  • 7 охааа

    3 1 Отговор
    Машала, евала на дедето

    08:19 08.09.2026

  • 8 не съм маймуна

    1 1 Отговор
    Много голяма красавица?! Направо да се изповръщаш, а той я целува! Мъже!

    09:02 08.09.2026

  • 9 Дедови мераци

    0 0 Отговор
    Парите играят

    09:02 08.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дудов

    0 0 Отговор
    Цuганина си е цuганин.Модел или пeндeл.Все тая

    09:08 08.09.2026

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