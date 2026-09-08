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Днес издават акт 16 на “Армията”

Днес издават акт 16 на “Армията”

8 Септември, 2026 08:29 727 5

  • стадион българска армия-
  • футбол-
  • акт 16-
  • стадион

Държавната приемателна комисия ще се събере от 11:00 часа

Днес издават акт 16 на “Армията” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новината, която червена България чака от години, може да стане факт днес! Държавната приемателна комисия ще се събере от 11:00 часа, за да разгледа готовността на стадион „Българска армия“ за въвеждане в експлоатация. Процедурата е решаваща за получаването на т.нар. Акт 16 и разрешението за ползване на съоръжението, пише "Тема спорт".

Успоредно с финалните процедури по стадиона ЦСКА напредва и със строежа на новата база за ДЮШ. Част от терените вече са готови и според Sportal.bg юношите може да започнат да домакинстват там до края на септември. В момента талантите приемат съперниците си на ПЖИ.

Комплексът ще разполага с пет игрища, модерен възстановителен център и още редица удобства за школата. Общата инвестиция в базата може да достигне 8-10 млн. евро. Част от юношеските гарнитури вече се готвят на базата, намираща се в близост до столичната аерогара.


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