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След оставката: ЦСКА изказа признателност към Христо Янев

След оставката: ЦСКА изказа признателност към Христо Янев

8 Септември, 2026 19:23 451 3

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Дългогодишният "армеец" напуска след финала за Суперкупата

След оставката: ЦСКА изказа признателност към Христо Янев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Промени настъпват в редиците на ЦСКА. Христо Янев, който през последните месеци бе начело на "червените", официално обяви, че напуска треньорския пост. Последният му двубой като старши треньор ще бъде именно дербито за Суперкупата на България срещу вечния съперник Левски.

Ръководството на ЦСКА не пропусна да изрази своята дълбока благодарност към Христо Янев за неговата всеотдайност, професионализъм и страст, с които водеше отбора. В официално изявление от клуба подчертаха, че Янев е оставил ярка следа в историята на "армейците" – както като футболист, така и като треньор.

Христо Янев е добре познато име сред феновете на ЦСКА. През годините той се превърна в символ на борбения дух и безрезервната лоялност към червената фланелка. Под негово ръководство отборът демонстрира характер и желание за победа, а привържениците неведнъж скандираха името му от трибуните.

Сблъсъкът за Суперкупата срещу Левски ще бъде своеобразен финал на този етап от кариерата на Янев в ЦСКА. Очаква се двубоят да бъде изпълнен с емоции, а феновете да изпратят своя любим треньор с аплодисменти и признателност.

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната работа, усилия и положения труд. Под негово ръководство ЦСКА спечели Купата на България за 2026 г. и успя да се класира в основната фаза на УЕФА Лига на Конференциите през настоящия сезон.

Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия старши треньор на ЦСКА."


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  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    3 1 Отговор
    Е, тук не пише, че се е разревал като ученичка.

    19:26 08.09.2026

  • 2 ШЕФА

    3 2 Отговор
    Най после го махнаха този доказал се сърцат и добър бивш футболист на ЦСКА,НО изключително слаб треньор ЗА ЦСКА ! Да става треньор на Дунав Русе,Ботев Враца и тн,но НЕ и на ЦСКА.Мнооооого го търпяхме ! Нямаме победа с повече от едно на нула и то треперим до 95 минута.Айде довиждане !

    19:29 08.09.2026

  • 3 Майстор Тричко

    1 0 Отговор
    Кюстендилеца е МАША на собствениците. Каквото му кажат това прави... Явно е, че вече има друг вариант за треньор - дано да е по-взискателен, опитен тактик, психолог, знаещ и можещ в професията. ДИСЦИПЛИНАТА е рожба на единоначалието, а не на демокрацията, особено при такива чуждоземни глезльовци (изключвам само А. Мартино). Татковите синчета не стават все още, може някога ДА, но сега НЕ!

    19:49 08.09.2026

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