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Димитър Кисимов е осминафиналист при юношите на US Open

Димитър Кисимов е осминафиналист при юношите на US Open

9 Септември, 2026 06:38 482 1

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Поставеният под №10 българин победи във втория кръг с 6:2, 4:6, 7:5 Емилио Камачо

Димитър Кисимов е осминафиналист при юношите на US Open - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставеният под №10 българин победи във втория кръг с 6:2, 4:6, 7:5 Емилио Камачо (Еквадор) за два часа и девет минути игра. Вчера Кисимов спечели още един трисетов мач – с 6:7(4), 6:4, 6:2 срещу участващия с „уайлд кард" представител на домакините Сафир Азам.

18-годишният Кисимов, който преди две седмици спечели първата си титла при мъжете на турнир от веригата World Tennis Tour в Куршумлийска Баня (Сърбия), ще играе за място на четвъртфиналите срещу Марсел Латак (САЩ).


Българинът поведе с 5:1 по пътя към убедителния успех с 6:2 в първия сет. Във втората част Кисимов навакса на два пъти пробив пасив, но при 4:5 загуби отново подаването си и така резултатът в сетовете беше изравнен.

Третата решителна част предложи невероятна драма. Кисимов поведе с 5:3 и при 5:4 сервираше за спечелване на мача, но след като пропусна два мачбола, беше пробит за 5:5. Това не пречупи талантливия българин, който още в следващия гейм стигна до нов пробив при сервис на Камачо. Този път Кисимов успя да затвори мача в своя полза и да се класира за третия кръг.


Освен на сингъл Кисимов ще участва и в турнира на двойки. Българинът ще си партнира с Конър Дойг (Република Южна Африка), с когото по-рано през сезона спечели титлата при юношите на двойки на Откритото първенство на Австралия. В първия кръг на надпреварата на двойки Кисимов и Дойг ще се изправят по-късно днес срещу петите поставени Тило Берман (Австрия) и Дан Бранд (Израел).


През миналата година US Open стана арена на първия в историята финал между двама българи в турнир от Големия шлем. Тогава Иван Иванов спечели титлата на сингъл след успех със 7:5, 6:3 над Александър Василев.


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  • 1 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Много Дълбок шахматен поглед!Супер интелигентна физиономия.минус е ,че живее в бг ,но това е голям спортист!Успехът е с него!

    06:54 09.09.2026

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