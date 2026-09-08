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АЕК стартира с триумф в Шампионската лига след успех над ЛАСК

АЕК стартира с триумф в Шампионската лига след успех над ЛАСК

8 Септември, 2026 21:49 362 0

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Гръцкият тим демонстрира класа и характер в първия си мач от основната фаза

АЕК стартира с триумф в Шампионската лига след успех над ЛАСК - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболистите на АЕК Атина дадоха заявка за амбициозно представяне в Шампионската лига. В първия си двубой от основната фаза, гърците се наложиха с минималното, но напълно заслужено 1:0 над австрийския ЛАСК на своя стадион.

Румънският национал Разван Марин се превърна в герой за домакините, след като в 21-ата минута изпрати топката неспасяемо във вратата на ЛАСК с великолепно изпълнение от пряк свободен удар. Този гол се оказа решаващ за крайния изход на срещата и донесе ценните три точки на АЕК.

В средата на второто полувреме страстите на терена се нажежиха, когато Лука Йович, звездата на гръцкия гранд, реализира второ попадение след асистенция от Ловро Маер. Радостта на феновете обаче бе краткотрайна – след намеса на ВАР, голът бе отменен заради нарушение в атаката.

Въпреки опитите на гостите от ЛАСК да изравнят резултата, защитата на АЕК остана стабилна и не допусна изненади.

Във втория кръг, който ще се проведе на 14 октомври, АЕК ще гостува на украинския Шахтьор Донецк, докато ЛАСК ще се изправи срещу английския колос Ливърпул.


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