Астън Вила излезе победител в голов трилър срещу Брюж

Шампионската лига стартира с истински футболен спектакъл, в който английският Астън Вила надделя над белгийския Брюж с 3:2 като гост. Срещата, изпълнена с динамика и напрежение до последния съдийски сигнал, предложи на феновете пет гола, множество голови положения и незабравими моменти.

Още в 11-ата минута бирмингамци дадоха тон на головото шоу. Централният бранител Пау Торес предприе смела индивидуална акция, проби през центъра и намери Джон Макгин, който с прецизен шут с левия крак откри резултата – 0:1.

Само няколко минути по-късно Жоао Гомеш изведе младия Джордж Хеминг на отлична позиция, но 19-годишният талант пропусна да удвои аванса на гостите.

В 19-ата минута домакините върнаха интригата – Ян Вирджили проби по десния фланг и подаде към Хюго Ветлесен, който с хладнокръвен удар изравни резултата.

Радостта на белгийците обаче бе краткотрайна. Само три минути по-късно Жоао Гомеш демонстрира класа с впечатляващ дрибъл, след което асистира на Емилиано Буендия, а аржентинецът не сгреши от близка дистанция – 1:2.

Малко преди почивката, в 43-ата минута, Пау Торес изрита топката напред, а стражът на Брюж Ян Зомер излезе неуверено. Никълъс Джаксън се възползва от ситуацията и прати топката в опразнената врата, увеличавайки преднината на Вила – 1:3.

След почивката Брюж не се предаде. В 61-ата минута Николо Трезолди намали изоставането на домакините с точно изпълнена дузпа, отсъдена след намеса на ВАР за игра с ръка на Аарън Уан-Бисака.

Само осем минути по-късно Трезолди бе на косъм от изравняване, но ударът му с глава срещна страничната греда, а вратарят Зион Сузуки улови топката.

В 70-ата минута Джон Макгин изведе Джаксън сам срещу вратаря, но този път Ян Зомер се намеси решително и запази интригата жива до последния съдийски сигнал.

Въпреки усилията на Брюж, Астън Вила удържа победата и стартира европейската си кампания с ценни три точки.