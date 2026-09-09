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Локомотив Пловдив тества талант, израснал в школата на Хамбургер

Локомотив Пловдив тества талант, израснал в школата на Хамбургер

9 Септември, 2026 14:24 341 1

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  • хамбург

Млад полузащитник с международен опит се присъединява към "смърфовете"

Локомотив Пловдив тества талант, израснал в школата на Хамбургер - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изненадващ трансферен ход раздвижи редиците на Локомотив (Пловдив) – клубът официално приветства на проби Емануел Мирчев, обещаващ полузащитник, израснал в прочутата академия на Хамбургер. Новината бе потвърдена от ръководството на "черно-белите", които не крият амбициите си да подсилят състава с млади и перспективни футболисти.

Роден на 9 февруари 2002 година в германския град Хамбург, Мирчев вече е натрупал ценен опит по терените на Германия. Във визитката му личат участия за отборите на Верл, Тевтония, Хесен Касел и Нордерщедт – клубове, известни с работата си с млади таланти и развитието на бъдещи звезди.

Не на последно място, Емануел Мирчев може да се похвали с 21 мача за младежкия национален отбор на България – постижение, което говори за неговата класа и потенциал. Сега той ще има възможност да впечатли треньорския щаб на Локомотив (Пловдив) и да се пребори за място в състава на един от най-обичаните български клубове.


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  • 1 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    На 24г. Мирчев е играл в клубове, които не съм и чувал!!!🤥 Той вече има принос за обогатяване футболната география на бг фен, повече и не се очаква от него, разбира се , ако не се казвате Крушарски!😂

    14:39 09.09.2026

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