Локомотив Пловдив тества талант, израснал в школата на Хамбургер

Изненадващ трансферен ход раздвижи редиците на Локомотив (Пловдив) – клубът официално приветства на проби Емануел Мирчев, обещаващ полузащитник, израснал в прочутата академия на Хамбургер. Новината бе потвърдена от ръководството на "черно-белите", които не крият амбициите си да подсилят състава с млади и перспективни футболисти.

Роден на 9 февруари 2002 година в германския град Хамбург, Мирчев вече е натрупал ценен опит по терените на Германия. Във визитката му личат участия за отборите на Верл, Тевтония, Хесен Касел и Нордерщедт – клубове, известни с работата си с млади таланти и развитието на бъдещи звезди.

Не на последно място, Емануел Мирчев може да се похвали с 21 мача за младежкия национален отбор на България – постижение, което говори за неговата класа и потенциал. Сега той ще има възможност да впечатли треньорския щаб на Локомотив (Пловдив) и да се пребори за място в състава на един от най-обичаните български клубове.