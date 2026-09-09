Арсенал с куп пропуски, но все пак успя да победи Наполи

Загубилият финала през миналия сезон Арсенал стартира новата си кампания в Шампионската лига с труден успех с 1:0 над Наполи като гост в мач от първия кръг на основната фаза. Капитанът Мартин Йодегор заби единствения гол в 75-ата минута.

Шампионите на Премиър лийг стартираха перфектно кампанията си, като досега имат четири победи от четири мача, включително и 3:0 над Манчестър Сити за “Къмюнити Шийлд”. Титуляри тази вечер са футболисти като Виктор Гьокереш, Еберечи Езе и Микел Мерино, а Кай Хавертц е сред резервите.

През миналия сезон Наполи разочарова в ШЛ, след като остана чак 30-ти в основната фаза и не стигна елиминациите. В момента тимът е в криза на резултати, след като допусна две поредни загуби в Серия “А”. Кевин Де Бройне се завръща след титулярите, след като срещу Интер през уикенда не беше сред тях.

Арсенал наложи лек превес във владението на топката още от началото, но и самите неаполитанци се прибраха по-назад. Независимо от това първите опасни удари бяха към вратата на Арсенал, след като в рамките на секунди в 15-ата и 16-ата минути Де Бройне и Политано създадоха работа за Давид Рая.

По-чиста обаче беше ситуацията в 22-рата минута пред вратата на Наполи, в която Мерино засече с глава, но Мерет отрази. Минута по-късно стражът се справи и с шут по земя на Бен Уайт.

В 29-ата Сака успя да се озове на позиция фронтално срещу вратата, но не уцели добре топката.

До паузата последва още по-силен период на Арсенал, който заслужено щеше да донесе аванс на тима, но в 45-ата Сака пропусна сам срещу вратаря на Наполи.

На полувремето Макс Алегри замени контузения си титулярен вратар Алекс Мерет с Милинкович-Савич.

"Топчиите" направиха третия си голям пропуск в 50-ата, като този път грешникът беше Инкапие. Тогава той не успя да уцели вратата от два-три метра фронтално.

Случващото се на терена не се промени, като Арсенал търсеше начин да преодолее плътната отбрана в небесносиньо. Артета прибегна до смени чак в 66-ата, вкарвайки новите играчи Бруно Гимараеш и Цолис.

Шампионът на Премиър лийг все пак стигна до гол за 1:0. Това стана в 75-ата, когато Мартин Йодегор изстреля неспасяем за вратаря шут.

Едва след това неаполитанците логично се изнесоха напред в търсене на изравнителен гол. За малко обаче Арсенал не удвои в 85-ата, когато Мадуеке излезе едно на едно с вратаря. Милинкович-Савич обаче спаси, а след това и Цолис не съумя да насочи кълбото в мрежата.

Наполи стигна до реален шанс за гол чак 89-ата, когато Де Бройне остана сам в наказателното поле, но избра да подава, а не да стреля, а там нямаше кой да засече.

В добавеното време Цолис още веднъж не успя да предолее стража на Наполи.