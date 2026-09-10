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Александър Василев с четвъртфинал във Франция

Александър Василев с четвъртфинал във Франция

10 Септември, 2026 20:21 435 0

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19-годишният българин отстрани французина Люк Фомба

Александър Василев с четвъртфинал във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенисист Александър Василев се класира за четвъртфиналите на престижния турнир на твърди кортове в Плезир, Франция. Надпреварата, която се провежда с награден фонд от 30 000 евро, привлече вниманието на спортната общественост, а 19-годишният национал на България за Купа "Дейвис" отново доказа, че е сред най-обещаващите млади таланти в тениса.

Василев, който заема пета позиция в основната схема, демонстрира изключителна воля и хладнокръвие в двубоя си срещу французина Люк Фомба. След оспорвана битка, продължила близо три часа, българинът надделя с резултат 6:4, 6:7(3), 6:1. Срещата бе изпълнена с обрати и напрежение, като Василев реализира седем пробива, а на свой ред допусна четири брейка.

В четвъртфиналната фаза Александър Василев ще се изправи срещу шведа Никола Славич.


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