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Украйна с летящ старт над Израел на Европейското по волейбол в София

Украйна с летящ старт над Израел на Европейското по волейбол в София

10 Септември, 2026 22:12 481 1

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Вълнуващо начало за украинците в група "В" на шампионата

Украйна с летящ старт над Израел на Европейското по волейбол в София - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

София се превърна в арена на истински волейболен спектакъл, след като националният отбор на Украйна триумфира над Израел с 3:1 гейма (25:22, 25:19, 22:25, 25:19) в първия си двубой от група "В" на Европейското първенство по волейбол за мъже. Срещата, продължила малко над два часа, донесе много емоции на феновете в залата и пред екраните.

Воденият от опитния треньор Раул Лозано украински тим демонстрира отлична форма и хладнокръвие в ключовите моменти. Дмитро Янчук се отличи като истински лидер на терена, записвайки впечатляващите 18 точки, включително 2 аса и 1 блокада. Олех Плотнийцки също допринесе значително за успеха с 14 точки, като се отчете с 1 ас и 3 блока. Украинците впечатлиха с общо 5 аса и цели 12 блокади, които се оказаха решаващи за крайния изход на мача.

Въпреки поражението, израелският състав показа характер и не се предаде без бой. Шай Мейо Либерман бе най-резултатният играч на терена с цели 23 точки, като добави към актива си 1 ас и 1 блок. Израелците успяха да спечелят третия гейм, но украинците бързо възстановиха контрола и затвориха мача в четвъртия.

След този успех Украйна се изкачи на трето място във временното класиране на група "В" с актив от 3 точки, докато Израел остава на четвърта позиция без спечелени точки. Предстоят още оспорвани битки, които ще определят кои отбори ще продължат напред в турнира.


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  • 1 Каунь

    0 0 Отговор
    Тия ся не са ли агресори дето бият евреите като шкембе у дувар?

    23:08 10.09.2026

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