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Хари Кейн разкри подробности за разговорите с Байерн относно нов договор

Хари Кейн разкри подробности за разговорите с Байерн относно нов договор

11 Септември, 2026 17:11 363 0

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Английският нападател коментира пред трансферния експерт Фабрицио Романо как вървят преговорите с ръководството на клуба

Хари Кейн разкри подробности за разговорите с Байерн относно нов договор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Звездата на английския национален отбор и нападател на Байерн Мюнхен, Хари Кейн, внесе яснота относно текущите дискусии за удължаване на договора си с баварския гранд. В интервю за известния трансферен журналист Фабрицио Романо, Кейн изрази задоволство от хода на преговорите и подчерта, че и двете страни са на една вълна.

„Разговорите се развиват в положителна посока“, сподели 33-годишният нападател. „Вярвам, че в рамките на следващите един-два месеца ще постигнем споразумение, което да удовлетвори и мен, и клуба. В момента съм напълно фокусиран върху представянето си на терена – искам да бележа голове и да помагам на отбора. Това е най-важното за мен и за Байерн“, допълни Кейн, излъчвайки увереност и спокойствие.

Хари Кейн се присъедини към Байерн през лятото на 2023 година и оттогава се превърна в ключова фигура за отбора. С впечатляващите си 149 гола и 34 асистенции в 152 мача, английският стрелец затвърди статута си на един от най-резултатните нападатели в Европа.

Договорът на Кейн с Байерн изтича през следващото лято, но и двете страни изглеждат решени да продължат успешното си сътрудничество.


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