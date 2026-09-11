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Христо Крушарски: Локомотив Пловдив ще триумфира в дербито, с Душан Косич сме като женени

Христо Крушарски: Локомотив Пловдив ще триумфира в дербито, с Душан Косич сме като женени

11 Септември, 2026 22:27 322 0

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Собственикът на Локомотив (Пловдив) говори пред Sportal.bg по важни въпроси, касаещи “смърфовете”

Христо Крушарски: Локомотив Пловдив ще триумфира в дербито, с Душан Косич сме като женени - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски категорично отхвърли спекулациите около бъдещето на старши треньора Душан Косич. В интервю за Sportal.bg, Крушарски с чувство за хумор заяви: „С Косич сме като в граждански брак – докато съм тук, и той ще е тук. Няма да ходи в ЦСКА, това са празни приказки“. Бизнесменът подчерта, че Косич не е като Бруно Акрапович, който все още съжалява, че е напуснал „смърфовете“.

По повод недоволството на част от привържениците, изразено чрез транспаранти „Крушарски вън!“, собственикът на Локомотив бе категоричен: „Демокрацията позволява всеки да изразява мнение. Но нека помагат на отбора, вместо да хвърлят кал по мен. Ако някой иска да управлява, нека внесе 3 милиона евро в касата и ще му предам клуба. Аз не държа на всяка цена да съм начело, но кой друг ще осигури финансирането?“ -

Крушарски не скри, че началото на годината е било трудно за Локомотив, но е убеден, че това е само временно явление. „Във всяко предприятие има възходи и спадове. Последният мач го спечелихме, а след затварянето на трансферния прозорец очаквам отборът да тръгне нагоре. Някои футболисти се заблуждават, че ще получат големи трансфери, но реалността е друга“, коментира той.

На въпроса за акциите на Локомотив, Крушарски бе категоричен: „Всичко е ясно – аз съм собственикът. Ако някой се съмнява, нека провери в търговския регистър. Това, че част от акциите са на мое дружество, няма значение – контролът е мой“.

С наближаването на пловдивското дерби, Крушарски демонстрира непоколебима увереност: „Не съм комарджия, но съм готов да се хвана на бас – победата срещу Ботев е сигурна. Вярвам в момчетата и треньорския щаб“.

За да се превърне Локомотив в основен фактор в българския футбол, според Крушарски са нужни още 100 000 евро месечно. „С 1/3 от бюджета на Левски, ЦСКА или Лудогорец ще сме конкурентни. Търся съмишленици, но засега помощта е оскъдна. Ако някой инвестира 3 милиона евро, веднага ще му предам управлението“, сподели той.

Крушарски разкри, че преговорите с потенциални японски инвеститори продължават. „Японците са сериозни хора, проучват внимателно ситуацията и сравняват с още три клуба. Решението ще бъде тяхно, когато са напълно убедени в избора си“, поясни той.

Относно строителството на новия стадион и състоянието на терена, Крушарски обясни: „Докато текат строителни дейности, тревата ще страда. Ще инвестирам 10 000 евро за временно подобрение по време на паузата, но трайното решение зависи от общината и завършването на строежа“.


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