Гери-Никол показа апетитното си тяло на своите 547 000 последователи

Певицата Гери-Никол със сигурност има какво да покаже и използва последната си ваканция в Гърция, за да го направи и да зарадва своите 547 000 последователи в Инстаграм.
Бившата приятелка на кикбоксьора Стоян Копривленски се появи по бански в новия си пост в социалната мрежа и събра погледите, трупайки сериозна доза лайкове и суперлативи за визията си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Парче-пластмаса за продан
14:03 13.09.2026
2 Мераклия
Коментиран от #11
14:03 13.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 копривленски
14:05 13.09.2026
5 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
14:06 13.09.2026
6 Тлъста ми идва
Коментиран от #8
14:07 13.09.2026
7 Гост
Коментиран от #15
14:09 13.09.2026
8 Не ставаш
До коментар #6 от "Тлъста ми идва":Моя калибър е 27/6,3! Ще те разцепя!
Коментиран от #22
14:09 13.09.2026
9 Пешо Кюствндилецо
14:13 13.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Много
До коментар #2 от "Мераклия":са май.... откакто е м-р председател.
14:19 13.09.2026
12 Ний ша Ва упрайм
14:23 13.09.2026
13 Грета Тунберг
Коментиран от #21
14:23 13.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 То е било пъпки
До коментар #7 от "Гост":Сега е платена поръчка от този който я ползва отзад
И защо срамите името на човека който е бил бивш?
Много ясно че се е даврандисъл и отвратил
И какво ни интересува колко я лайкват
Те може и от подигравка
Ако нямаше интернет щеше да копае на къра на някой арендатор щото баща Й едва ли има земя за копан
Може пък и да е някоя мутра и т.н.
14:27 13.09.2026
16 гост
14:29 13.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 абе
14:30 13.09.2026
20 Тъпа, но грозна
14:33 13.09.2026
21 Гретиния
До коментар #13 от "Грета Тунберг":Спри да се гъбаркаш с хората в Нета, и бързо идвай да дърпаш, че го заглавих в тръбата на канализацията!
14:35 13.09.2026
22 Я, пак
До коментар #8 от "Не ставаш":Братчет, моя е 20/15 и всички девушки се оцъклят като го видят, но ти май си прекалил...
14:35 13.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Курдо Коленков
14:38 13.09.2026