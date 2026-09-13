Гери-Никол показа апетитното си тяло на своите 547 000 последователи

Певицата Гери-Никол със сигурност има какво да покаже и използва последната си ваканция в Гърция, за да го направи и да зарадва своите 547 000 последователи в Инстаграм.

Бившата приятелка на кикбоксьора Стоян Копривленски се появи по бански в новия си пост в социалната мрежа и събра погледите, трупайки сериозна доза лайкове и суперлативи за визията си.

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