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Гери-Никол показа апетитното си тяло на своите 547 000 последователи

Гери-Никол показа апетитното си тяло на своите 547 000 последователи

13 Септември, 2026 13:59 1 102 24

  • гери-никол-
  • сексапил-
  • секси-
  • спорт

Бившата приятелка на кикбоксьора Стоян Копривленски се появи по бански в новия си пост в социалната мрежа и събра погледите, трупайки сериозна доза лайкове и суперлативи за визията си

Гери-Никол показа апетитното си тяло на своите 547 000 последователи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Певицата Гери-Никол със сигурност има какво да покаже и използва последната си ваканция в Гърция, за да го направи и да зарадва своите 547 000 последователи в Инстаграм.

Бившата приятелка на кикбоксьора Стоян Копривленски се появи по бански в новия си пост в социалната мрежа и събра погледите, трупайки сериозна доза лайкове и суперлативи за визията си.

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парче-пластмаса за продан

    10 2 Отговор
    Да си оближеш пръстите, направо...

    14:03 13.09.2026

  • 2 Мераклия

    5 2 Отговор
    На Радев щерка му ми е по насърце

    Коментиран от #11

    14:03 13.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 копривленски

    2 1 Отговор
    размазан съм на ринга

    14:05 13.09.2026

  • 5 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    10 0 Отговор
    сички к0рви сме у онлифенс

    14:06 13.09.2026

  • 6 Тлъста ми идва

    6 0 Отговор
    Моя калибър е 1.60/45кг

    Коментиран от #8

    14:07 13.09.2026

  • 7 Гост

    5 0 Отговор
    А какви са тези пъпки отпрене и?

    Коментиран от #15

    14:09 13.09.2026

  • 8 Не ставаш

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тлъста ми идва":

    Моя калибър е 27/6,3! Ще те разцепя!

    Коментиран от #22

    14:09 13.09.2026

  • 9 Пешо Кюствндилецо

    6 1 Отговор
    Те на това а му дам една мотика има да нас, да маа да вади компиро, ама ногу че му тези силиконьо и като се наведне че залита напреде. Че викнем на Мите Багеристо сино му, млад пичага да я подпира отзадека и диференциало да не залита напреде.

    14:13 13.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мераклия":

    са май.... откакто е м-р председател.

    14:19 13.09.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    силикон, ду пи , ци ци ест - мозък йок

    14:23 13.09.2026

  • 13 Грета Тунберг

    3 0 Отговор
    Моят чЕкист Тесльо електрика я одобри в банята.

    Коментиран от #21

    14:23 13.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 То е било пъпки

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Сега е платена поръчка от този който я ползва отзад
    И защо срамите името на човека който е бил бивш?
    Много ясно че се е даврандисъл и отвратил
    И какво ни интересува колко я лайкват
    Те може и от подигравка
    Ако нямаше интернет щеше да копае на къра на някой арендатор щото баща Й едва ли има земя за копан
    Може пък и да е някоя мутра и т.н.

    14:27 13.09.2026

  • 16 гост

    2 0 Отговор
    ФЕНЪТ....опитвам се да ги разбера тези хора с Идоли,и не мога да ги разбера...Да се захласваш по това как яде,къде ходи,как се облича,да лайкваш за да печели хиляди...теб какво те топли всичко това.

    14:29 13.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 абе

    0 1 Отговор
    , гюбpe си никол!

    14:30 13.09.2026

  • 20 Тъпа, но грозна

    2 0 Отговор
    Когато си 1.50см висока и краката ти са по-къси от ръцете, ставаш само за посмешище. Няма порно ниша в която да те искат.

    14:33 13.09.2026

  • 21 Гретиния

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Грета Тунберг":

    Спри да се гъбаркаш с хората в Нета, и бързо идвай да дърпаш, че го заглавих в тръбата на канализацията!

    14:35 13.09.2026

  • 22 Я, пак

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не ставаш":

    Братчет, моя е 20/15 и всички девушки се оцъклят като го видят, но ти май си прекалил...

    14:35 13.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Курдо Коленков

    2 0 Отговор
    Признайте си, че сте обикновени онанисти и да се приключва с тази драма!

    14:38 13.09.2026

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