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Бенефисът на Лео Меси не мина без скандал

Бенефисът на Лео Меси не мина без скандал

8 Октомври, 2026 11:59 888 0

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Гостуващата африканска делегация е била подложена на редица унизителни ограничения от страна на домакините и организаторите

Бенефисът на Лео Меси не мина без скандал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната федерация на Бенин изрази силно недоволство от отношението към националния си отбор по време на приятелската среща с Аржентина на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес, която се превърна в своеобразен бенефис за Лионел Меси.

Според разкрития на разследващия журналист Ромен Молина в социалната мрежа X, гостуващата африканска делегация е била подложена на редица унизителни ограничения от страна на домакините и организаторите.

След последния съдийски сигнал футболистите, водени от селекционера Гернот Рор, са били напълно изолирани и без възможност за контакт със световните шампиони. На състезателите от Бенин е било забранено да разменят фланелки, да се снимат с аржентинските звезди и дори да влизат в коридора към съблекалнята на домакините.

„Уважението от страна на Аржентинската федерация (и играчите) към Бенин: без бонуси, нито един цент от реализираните приходи, без разменени фланелки, нито една снимка и пълна забрана за влизане в аржентинския коридор! Всичко се прави с цел бизнес на гърба на хора, с които се отнасят като с обикновен декор“, написа Ромен Молина.

Огорчението след мача идва в допълнение на вече съществуващото напрежение в лагера на Бенин, предизвикано от лошата логистика, лошите условия за пътуване и настаняването в Буенос Айрес. Въпреки че двубоят се изигра пред разпродадени трибуни и донесе огромни приходи, отборът на Бенин не е получил никакви финансови компенсации или процент от шоуто.


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