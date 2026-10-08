Макс Верстапен с категорична позиция за Ферари: „Ако се боря за пето или шесто място, какъв е смисълът?“

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен даде ясно да се разбере, че историята и престижът на Ферари сами по себе си не са достатъчни, за да го накарат да премине в италианския тим.

Нидерландецът не споделя популярната теза, че всеки пилот във Формула 1 мечтае един ден да бъде част от Скудерията. За Верстапен водещи остават спортните резултати и възможността да се бори за победи и челните позиции.

Именно схващането, че всеки състезател иска да кара за Ферари, често се свързва с основателя на легендарния отбор Енцо Ферари. Шефът на Мерцедес Тото Волф също използва тази теза, когато коментира решението на Люис Хамилтън да напусне германския тим и да премине във Ферари.

Верстапен обаче демонстрира различна позиция по време на уикенда за Гран при на Сингапур.

„Просто искам да побеждавам, не си падам по носталгичните размишления. Разбира се, отнасям се с голямо уважение към марката Ферари, но ако това означава да се боря максимум за пето или шесто място, какъв е смисълът“, заяви нидерландецът.

Пилотът на Ред Бул подчерта, че се чувства силно свързан с настоящия си отбор и има амбиции за бъдещето.

„Интересуват ме само резултатите. Заедно с Ред Бул имаме силни постижения, за мен този тим е като второ семейство и сега работим по пълното преобразяване на отбора и преследваме нови цели“, добави Верстапен.

Нидерландецът коментира и възможността бившият ръководител на Ред Бул Кристиан Хорнър да се завърне във Формула 1. Верстапен предпочете да не се ангажира с прогноза за бъдещето на британеца.

„Не искам да прозвучи грубо, но това не е мой проблем и тази тема изобщо не ме вълнува. Той вече е доказал, че може да се справя с поставените му задачи и ако има подходяща възможност, ще се върне. Нямам съмнение в това“, каза още четирикратният световен шампион.