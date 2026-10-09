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С две срещи днес стартира 12 кръг във Втора лига - програма

С две срещи днес стартира 12 кръг във Втора лига - програма

9 Октомври, 2026 09:00 497 0

  • втора лига-
  • янтра габрово-
  • вихрен сандански-
  • етър велико търново-
  • фратрия-
  • пирин благоевград-
  • спартак плевен-
  • спортист своге-
  • хебър-
  • пазарджик-
  • несебър-
  • марек-
  • берое-
  • стара загора-
  • рилски спортист-
  • добруджа-
  • добрич-
  • черноморец бургас-
  • програма-
  • футбол-
  • бг футбол

Мачовете в петък са Янтра Габрово - Вихрен Сандански и Етър Велико Търново - Фратрия

С две срещи днес стартира 12 кръг във Втора лига - програма - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 12 кръг:


9 октомври - петък, 17:30
Янтра Габрово - Вихрен Сандански

9 октомври - петък, 20:00
Етър Велико Търново - Фратрия

10 октомври - събота, 16:00
Пирин Благоевград - Спартак Плевен
Спортист Своге - Хебър Пазарджик
Несебър - ЦСКА II
Марек Дупница - Берое Стара Загора
Рилски спортист - Локомотив ГО

10 октомври - събота, 18:00
Добруджа Добрич - Черноморец Бургас

13 октомври - вторник, 18:00
Монтана - Лудогорец II


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