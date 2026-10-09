С две срещи днес стартира 12 кръг във Втора лига - програма

Втора лига - 12 кръг:
9 октомври - петък, 17:30
Янтра Габрово - Вихрен Сандански
9 октомври - петък, 20:00
Етър Велико Търново - Фратрия
10 октомври - събота, 16:00
Пирин Благоевград - Спартак Плевен
Спортист Своге - Хебър Пазарджик
Несебър - ЦСКА II
Марек Дупница - Берое Стара Загора
Рилски спортист - Локомотив ГО
10 октомври - събота, 18:00
Добруджа Добрич - Черноморец Бургас
13 октомври - вторник, 18:00
Монтана - Лудогорец II
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА