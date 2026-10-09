Росен Божинов влезе в престижна класация на защитниците до 22 години

Българският национал Росен Божинов намери място в престижно изследване на Футболната обсерватория CIES, посветено на защитниците до 22-годишна възраст, които се отличават с активност при пресиране на противника.

Бранителят на Пиза заема седмата позиция в класацията със средно по 27,8 пресиращи действия на мач в ситуации, когато неговият отбор не владее топката. Лидер е италианецът Хонест Анаор от Кристъл Палас с впечатляващите 39,8 действия средно на двубой. Останалите футболисти в подреждането са с близки показатели.

Божинов, който вече има участия и за мъжкия национален отбор на България, премина в Пиза през януари. Италианският клуб плати 5 милиона евро на белгийския Антверп за правата на 21-годишния защитник.

Българинът наскоро записа последните си срещи за младежкия национален отбор. Той започна като титуляр в европейските квалификации срещу Португалия, спечелена с 2:1, както и в загубите от Чехия с 0:1 и Шотландия с 0:2.

Попадането му в класацията на CIES е признание за активността му в дефанзивната фаза и представянето му сред младите защитници в европейския футбол.