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Сър Алекс Фъргюсън разкри как гледа на смъртта и мечтае да види новия стадион на Манчестър Юнайтед

Сър Алекс Фъргюсън разкри как гледа на смъртта и мечтае да види новия стадион на Манчестър Юнайтед

9 Октомври, 2026 12:08 569 3

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  • нов стадион-
  • футболни легенди

Думите му показват колко силна остава връзката му с "червените дяволи" и колко важно за него е бъдещето на клуба

Сър Алекс Фъргюсън разкри как гледа на смъртта и мечтае да види новия стадион на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарният бивш мениджър на Манчестър Юнайтед Сър Алекс Фъргюсън споделя лични размисли за живота и смъртта в новата си книга „Мачовете на моя живот“. Шотландецът признава, че не изпитва страх от края на живота, но има още много неща, които иска да направи и хора, с които желае да прекарва времето си.

„Не отделям много време за мисли какво е подготвил за мен Създателят и не се страхувам от смъртта. Тя винаги е част от живота ни, дори в най-неочакваните моменти. Много повече ме вълнува как да извлека максимума от живота. Има толкова много неща, които искам да направя, и толкова много хора, с които искам да прекарам времето си“, пише Фъргюсън.

84-годишният специалист разкрива, че понякога все пак се замисля за собствената си смърт. Повод за подобни мисли станали плановете на Манчестър Юнайтед за изграждането на нов стадион, който да замени емблематичния „Олд Трафорд“.

„Когато Юнайтед обяви плановете си за изграждане на величествен нов стадион, който да замени „Олд Трафорд“, се запитах: ще доживея ли да видя откриването му? Надявам се да започнат скоро, защото ако проектът отнеме пет години, вече ще съм на прага на деветдесетте“, споделя легендарният мениджър.

Въпреки това Фъргюсън е категоричен, че иска да бъде част от историческия момент, когато новото съоръжение отвори врати.

„Знам, че по един или друг начин ще присъствам на церемонията – било то лично или духом“, допълва шотландецът.

Думите му показват колко силна остава връзката му с Манчестър Юнайтед и колко важно за него е бъдещето на клуба, с който постигна едни от най-големите успехи в треньорската си кариера.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цър Пъра

    2 2 Отговор
    Никой вече не се интересува от тоя. Той унищожи кариерата на Бербатов.

    12:37 09.10.2026

  • 3 Дали

    1 0 Отговор
    По скоро показа,колко безхарактерен е Берба и че няма място на финала

    13:09 09.10.2026

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