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Хуберт Хуркач се справи с Дъкуърт и ще се изправи срещу Джокович в Шанхай

Хуберт Хуркач се справи с Дъкуърт и ще се изправи срещу Джокович в Шанхай

9 Октомври, 2026 14:41 360 1

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  • тенис

Стефанос Циципас и още няколко фаворити продължават напред

Хуберт Хуркач се справи с Дъкуърт и ще се изправи срещу Джокович в Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хуберт Хуркач си осигури двубой с Новак Джокович във втория кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Полякът започна участието си с победа над австралиеца Джеймс Дъкуърт с 6:3, 7:6(4), като записа впечатляващите 19 аса в срещата, продължила 81 минути.

Хуркач се завърна в надпреварата за първи път след спечелването на титлата през 2023 г. Предстоящият му сблъсък с Джокович обаче ще бъде сериозно изпитание, тъй като досега полякът няма победа в осемте си срещи със сръбската легенда.

Полякът демонстрира добра форма по време на азиатското турне, достигайки до финала в Чънду и полуфиналите в Пекин. В китайската столица обаче той беше принуден да се откаже във втория сет на мача си срещу Алекс де Минор заради проблем с аддуктора.

Стефанос Циципас също започна успешно участието си в Шанхай. Гръцкият тенисист победи квалификанта Кимер Копеянс с 6:3, 7:5 и запази перфектния си баланс в първия кръг на турнира – шест победи от шест мача.

Хуан Мануел Серундоло се наложи над Николас Мехия с 6:4, 6:4 и в следващия кръг ще срещне втория поставен Карлос Алкарас, който наскоро триумфира в Токио.

Ян-Ленард Щруф също продължи напред след успех с 6:4, 6:4 над младия испанец Мартин Ландалусе. Следващият му съперник ще бъде Даниил Медведев.

Матео Арналди пък се справи убедително с Бърнард Томич, побеждавайки го с 6:3, 6:1 само за 52 минути. Във втория кръг италианецът ще се изправи срещу Тейлър Фриц, който продължава борбата за място във Финалите на АТР в Торино.


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  • 1 Имате грешка

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    Хуркач победи Джокович преди малко на турнира в Шанхай. Ха ха ха

    14:53 09.10.2026

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