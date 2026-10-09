Артур Акопян получи доживотна забрана заради тормоз

Бившият съветски гимнастик и екстреньор на американския национален отбор Артур Акопян получи доживотна забрана от Центъра за безопасен спорт на САЩ. Решението от 7 октомври е свързано с физическо и емоционално неправомерно поведение, сексуален тормоз и сексуално неправомерно поведение.

„Решението е свързано с физическо и емоционално неправомерно поведение, сексуален тормоз и неправомерно поведение от сексуален характер“, посочва Центърът за безопасен спорт. Акопян може да поиска арбитраж в 10-дневен срок от получаването на уведомлението, което означава, че санкцията подлежи на обжалване.

Случаят е свързан с оплаквания, натрупвани в продължение на години. През юли 2024 г. „Вашингтон пост“ публикува разкази на десет бивши гимнастички, които заявяват, че Акопян е упражнявал физическо насилие над тях или над техни съотборнички, когато са били непълнолетни. Сред описаните действия са хвърляне на земята, дърпане и удари, като в част от случаите се твърди, че са оставали синини.

Центърът за безопасен спорт първоначално е прекратил административно разследването срещу Акопян и Галина Маринова през 2022 г. След публикацията на „Вашингтон пост“ проверката е подновена през септември 2024 г.

Акопян и Маринова са отричали обвиненията за насилие. Според „Форбс“ двамата не са отговорили веднага на исканията за коментар след обявяването на санкциите.

Галина Маринова, която е била бизнес партньор и треньор заедно с Акопян, получи едногодишно отстраняване от всякакъв контакт. Двамата са били съсобственици на гимнастическия център All Olympia в Калифорния.

Сред техните възпитаници са олимпийската шампионка Маккейла Марони и световната медалистка Мати Ларсън. През 2016 г. Ларсън заведе дело срещу Акопян, Маринова и гимнастическия център, като заяви, че е била подложена на „обидна, тормозеща и унизителна среда“. Делото беше уредено със споразумение за 1 млн. долара през 2018 г.

Преди треньорската си кариера Акопян се състезава за Съветския съюз. Той е трикратен световен шампион, има три сребърни и един бронзов медал от световни първенства.

Последното решение на Центъра за безопасен спорт не е окончателно, докато не изтече срокът за арбитраж или докато евентуалното обжалване не приключи.