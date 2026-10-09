Новини
Спорт »
Други спортове »
Артур Акопян получи доживотна забрана заради тормоз
  Тема: Известни личности

Артур Акопян получи доживотна забрана заради тормоз

9 Октомври, 2026 12:12 601 1

  • артур акопян-
  • спортна гимнастика-
  • safesport-
  • маккейла марони-
  • галина маринова

Бившият съветски гимнастик и треньор на Маккейла Марони може да обжалва решението. Неговата бизнес партньорка Галина Маринова е отстранена за една година

Артур Акопян получи доживотна забрана заради тормоз - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият съветски гимнастик и екстреньор на американския национален отбор Артур Акопян получи доживотна забрана от Центъра за безопасен спорт на САЩ. Решението от 7 октомври е свързано с физическо и емоционално неправомерно поведение, сексуален тормоз и сексуално неправомерно поведение.

„Решението е свързано с физическо и емоционално неправомерно поведение, сексуален тормоз и неправомерно поведение от сексуален характер“, посочва Центърът за безопасен спорт. Акопян може да поиска арбитраж в 10-дневен срок от получаването на уведомлението, което означава, че санкцията подлежи на обжалване.

Случаят е свързан с оплаквания, натрупвани в продължение на години. През юли 2024 г. „Вашингтон пост“ публикува разкази на десет бивши гимнастички, които заявяват, че Акопян е упражнявал физическо насилие над тях или над техни съотборнички, когато са били непълнолетни. Сред описаните действия са хвърляне на земята, дърпане и удари, като в част от случаите се твърди, че са оставали синини.

Центърът за безопасен спорт първоначално е прекратил административно разследването срещу Акопян и Галина Маринова през 2022 г. След публикацията на „Вашингтон пост“ проверката е подновена през септември 2024 г.

Акопян и Маринова са отричали обвиненията за насилие. Според „Форбс“ двамата не са отговорили веднага на исканията за коментар след обявяването на санкциите.

Галина Маринова, която е била бизнес партньор и треньор заедно с Акопян, получи едногодишно отстраняване от всякакъв контакт. Двамата са били съсобственици на гимнастическия център All Olympia в Калифорния.

Сред техните възпитаници са олимпийската шампионка Маккейла Марони и световната медалистка Мати Ларсън. През 2016 г. Ларсън заведе дело срещу Акопян, Маринова и гимнастическия център, като заяви, че е била подложена на „обидна, тормозеща и унизителна среда“. Делото беше уредено със споразумение за 1 млн. долара през 2018 г.

Преди треньорската си кариера Акопян се състезава за Съветския съюз. Той е трикратен световен шампион, има три сребърни и един бронзов медал от световни първенства.

Последното решение на Центъра за безопасен спорт не е окончателно, докато не изтече срокът за арбитраж или докато евентуалното обжалване не приключи.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако не я беше

    0 0 Отговор
    тормозил, нямаше да стане олимпийска шампионка.

    13:38 09.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове