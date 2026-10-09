Семен Новиков обмисля отказване от борбата заради скандалите във федерацията

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков сериозно обмисля да прекрати състезателната си кариера заради поредните сътресения в българската борба.

Украинецът с български паспорт, действащият европейски шампион Кирил Милов и Едмонд Назарян отново останаха извън състава на България за световното първенство в Казахстан. Така тримата пропускат шампионата на планетата за втора поредна година.

По-рано през 2026 г. Новиков и Милов получиха възможност да участват на европейското първенство, но без своите лични треньори.

„Обмислям отказване. Не мисля, че един борец трябва да продължава, ако пропусне две световни първенства. Това е кошмар, защото съм млад, здрав и мога да постигам добри резултати“, заяви Новиков пред bTV.

Кирил Милов също не скри разочарованието си от решението:

„Не мисля, че има спортист, на когото да му е приятно да разбере, че не е в състава за световното първенство, след като се подготвя да участва в най-големия форум. За мен това е много неприятно“, коментира европейският шампион.

В официална позиция, разпространена в четвъртък, Българската федерация по борба обяви, че състезателите на ЦСКА са получили девет покани за тренировъчни лагери, но не са се включили в тях. От централата посочиха, че участието в тези лагери е задължително условие за заявяване на борец за голямо първенство.

И Едмонд Назарян изрази огорчението си от ситуацията:

„Боли ме. Защо трябва да се случва точно с нас, които сме се отдали на този спорт и на България? Правим го от сърце и влагаме всичко. Не го заслужаваме. Това е спорт и не трябва да има политика“, заяви Назарян.

Според правилата на Международната федерация по борба съставите могат да бъдат променяни до три дни преди жребия за състезанието.

Общото събрание на Българската федерация по борба е насрочено за 17 октомври, а световното първенство през 2026 г. трябва да започне седмица по-късно – на 24 октомври.