Майката на Кристиано Роналдо се разплакала заради скандала с националния отбор

Майката на Кристиано Роналдо – Долорес Авейро, призна, че е плакала след шумното напускане на сина ѝ от лагера на португалския национален отбор. За първи път тя разказа за емоционалния удар, който е преживяла, и не скри колко силно я е разстроила ситуацията.

41-годишният нападател на Ал Насър напусна лагера след конфликт със селекционера Жорже Жезуш. Напрежението ескалира, след като Роналдо остана неизползвана резерва през всичките 90 минути при победата с 2:1 над Норвегия в Лигата на нациите.

Впоследствие футболистът обясни решението си с „нарушено доверие“ между него и треньора. В подробно изявление той изложи своята гледна точка и отправи сериозни критики към Жезуш. Случаят предизвика бурни реакции в Португалия, включително и в политическите среди.

Засега остава неясно дали Кристиано Роналдо отново ще играе с екипа на националния отбор.

„Тъжна съм, напълно нормално е. Беше шок. Синът ми можеше да си тръгне през парадния вход, но вместо това излезе през задната врата. Няма значение обаче – Бог ще се погрижи за всичко“, сподели 71-годишната Долорес Авейро пред португалското списание TV 7 Dias.

Майката на футболната звезда призна, че не е успяла да сдържи сълзите си.

„Поплаках си малко. Понякога е добре човек да освободи емоциите си. Сега трябва да преодолеем случилото се“, разказа тя.

След напускането на лагера Роналдо и майка му разговаряли по телефона. Футболистът я уверил, че няма причина да се тревожи.

„Той ми каза: „Мамо, не се притеснявай. Ще кажа истината, когато всички сме заедно“. Отговорих му: „Добре, сине мой, опитай се да оправиш нещата“. Това беше всичко“, разкри Долорес.

Тя подчерта, че е застанала изцяло зад сина си, макар да не е успяла да го убеди да остане в отбора.

„Посъветвах го да запази спокойствие, но той направи това, което му подсказваше сърцето. Ще видим какво ще се случи. Подкрепих го напълно, но това не помогна. Няма значение. Той е дал толкова много на Португалия и винаги е бил герой за страната си“, заяви майката на нападателя.

Според Долорес Авейро сънародниците ѝ не отдават достатъчно значение на приноса на Роналдо към националния тим. Наскоро и сестрата на футболиста – Елма Авейро, го защити публично в социалните мрежи.

Кристиано Роналдо дебютира за Португалия през 2003 г. и до момента има 146 гола в 234 мача за националния отбор. Под негово капитанство португалците спечелиха Европейското първенство през 2016 г., завоювайки първия голям международен трофей в историята на страната.