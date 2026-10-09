Флик със стреличка към селекционера на Бразилия: Не знам дали Рафиня изобщо трябваше да пътува до Австралия

Наставникът на испанския шампион Барселона Ханзи Флик даде официална пресконференция преди шампионатния мач срещу Хетафе. Той разкри какво е състоянието на състава си след паузата за националните отбори.

„Националният отбор е националният отбор и за всеки това е основната цел – да защитава страната си. И точно това е нагласата и отношението на Рафиня. Той винаги дава 100 % от себе си. Трябва да се замислим дали беше необходимо да играе в Австралия, да пътува толкова хиляди километри. Това е невероятно. Трябва да избират приятелски мачове, а в Европа това не е възможно заради Лигата на нациите. Когато бях в германския национален отбор, имахме възможност да отидем в Аржентина, Бразилия, Парагвай, но това беше, защото имаше два или три приятелски мача. Сега това е невъзможно", започна Флик, отправяйки стреличка към селекционера на Бразилия Карло Анчелоти.

"Нормално е, има голям натиск върху играчите. Няма мачове, в които да се наблюдават други играчи и да се даде почивка на тези, които имат повече игрово време. Такова е положението и трябва да го приемем. Начинът, по който го правят, не е най-добрият, но трябва да го приема и да управлявам игровото време в моя отбор. Затова казвам, че много ценя това, което прави Де ла Фуенте с моите играчи – той е перфектен. Всичко е наред, отношенията са много добри и съм много щастлив да го видя. Това е най-добрият национален отбор в света", добави германецът.

„Представянето на Ямал както за Испания, така и в първите ни осем мача, е невероятно. Наблюдавах го на живо в Лондон срещу Англия. Той е млад, възстановява се бързо и истински се наслаждава на играта. Нагласата и увереността му са забележителни. С това желание за развитие всеки ден той уверено върви към това да стане най-добрият футболист в света, ако вече не е такъв", каза още Флик.

„Тези дълги паузи са част от работата ни. Не ми харесва, но не мога да го променя. Трябва да се концентрираме върху следващия мач. Предстоят ни пет много важни мача, трябва да се подготвим и ще го направим. Винаги сме постъпвали по същия начин – следващият мач е важен и нищо не се променя. Следващият ни съперник е Хетафе и той ще бъде труден противник. Знаем как играят и обикновено е трудно да се играе срещу тях", завърши Флик.