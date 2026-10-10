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Турция уволни Винченцо Монтела

Турция уволни Винченцо Монтела

10 Октомври, 2026 06:36 551 1

  • винченцо монтела-
  • турция-
  • турска футболна федерация-
  • лига на нациите-
  • световно първенство

Италианският треньор напуска националния отбор след четири поредни загуби в Лигата на нациите и отпадане от групите на световното първенство

Турция уволни Винченцо Монтела - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Винченцо Монтела е освободен като селекционер на националния отбор на Турция. Решението е взето от Изпълнителния борд на Турската футболна федерация, която не посочи конкретна причина за раздялата и не обяви кой ще наследи италианеца.

„Изпълнителният борд е решил да не продължи напред с италианския треньор“, се посочва в позицията на федерацията.

Раздялата идва след четири поредни загуби на Турция в Лигата на нациите на УЕФА. Последното поражение беше с 1:3 от Италия във вторник. Турският отбор отпадна и в груповата фаза на Световното първенство през 2026 г.

Монтела изведе Турция до четвъртфинал на Евро 2024

Монтела пое националния отбор през септември 2023 г. Най-силният резултат на Турция под негово ръководство беше достигането до четвъртфиналите на Европейското първенство през 2024 г.

Впоследствие тимът се класира за световното първенство през 2026 г., но не успя да преодолее груповата фаза. След турнира последваха четири поражения в Лигата на нациите, които сложиха край на престоя на 52-годишния италианец.

Турция остава без обявен заместник

Федерацията не е съобщила кой ще води отбора в следващите мачове. Турция трябва да приеме Белгия на 12 ноември, а три дни по-късно гостува на Франция в Лигата на нациите.

Монтела пое поста след раздялата със Стефан Кунц и напуска след малко повече от три години начело на турския национален тим.

Източници: bnrnews.bg, afp.com, anadoluajansi.gov.tr


Турция
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  • 1 Ганьо

    0 0 Отговор
    Този е такава хиена....

    07:40 10.10.2026

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