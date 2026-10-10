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Терзиев и министри се пуснаха в 5-километровия старт

Терзиев и министри се пуснаха в 5-километровия старт

10 Октомври, 2026 09:45 741 5

  • софийски маратон-
  • васил терзиев-
  • енчо керязов-
  • масов старт-
  • бягане

Стартът на масовото бягане беше даден от спортния министър Енчо Керязов

Терзиев и министри се пуснаха в 5-километровия старт - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев и настоящи и бивши министри се включиха в масовия старт на 5 километра от Софийския маратон.

Стартът беше даден от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, който също участва в бягането.

„Радвам се да видя толкова много хора от различни възрасти на старта. Поздравявам родителите, които са дошли с децата си, защото ние казваме колко важно е здравето, но ако не го показваме, от това няма особена полза“, каза Керязов.

Андреев и Мирчева спечелиха 5-километровия старт

Победител при мъжете стана Иван Андреев с време 15:54 минути.

При жените първа финишира рейс директорът на състезанието Милица Мирчева. Тя завърши за 17:02 минути.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Беги алерт

    1 2 Отговор
    Това е военновременен план за евакуация на софето, при ескалация на ситуацията и дефицит на горива.

    Коментиран от #5

    10:02 10.10.2026

  • 3 ШЕФА

    4 2 Отговор
    Васко Прашката са му казали че след маратона ще има Коктейл с забавни игри на Петрохан и веднага хукнал.

    10:26 10.10.2026

  • 4 ЦСКА Москва

    3 1 Отговор
    Предполагам че пред Василка ще пуснат да тичат деца и той за това е толкова ентусиазиран.

    10:28 10.10.2026

  • 5 Ганю- простия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Беги алерт":

    Дефицитът който ти е в главата е характерен за един други страни.

    10:59 10.10.2026

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