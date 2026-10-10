Терзиев и министри се пуснаха в 5-километровия старт

Кметът на София Васил Терзиев и настоящи и бивши министри се включиха в масовия старт на 5 километра от Софийския маратон.
Стартът беше даден от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, който също участва в бягането.„Радвам се да видя толкова много хора от различни възрасти на старта. Поздравявам родителите, които са дошли с децата си, защото ние казваме колко важно е здравето, но ако не го показваме, от това няма особена полза“, каза Керязов.
Андреев и Мирчева спечелиха 5-километровия старт
Победител при мъжете стана Иван Андреев с време 15:54 минути.
При жените първа финишира рейс директорът на състезанието Милица Мирчева. Тя завърши за 17:02 минути.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Беги алерт
Коментиран от #5
10:02 10.10.2026
3 ШЕФА
10:26 10.10.2026
4 ЦСКА Москва
10:28 10.10.2026
5 Ганю- простия
До коментар #2 от "Беги алерт":Дефицитът който ти е в главата е характерен за един други страни.
10:59 10.10.2026