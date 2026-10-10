Терзиев и министри се пуснаха в 5-километровия старт

Кметът на София Васил Терзиев и настоящи и бивши министри се включиха в масовия старт на 5 километра от Софийския маратон.

Стартът беше даден от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, който също участва в бягането.

Андреев и Мирчева спечелиха 5-километровия старт

„Радвам се да видя толкова много хора от различни възрасти на старта. Поздравявам родителите, които са дошли с децата си, защото ние казваме колко важно е здравето, но ако не го показваме, от това няма особена полза“, каза Керязов.

Победител при мъжете стана Иван Андреев с време 15:54 минути.

При жените първа финишира рейс директорът на състезанието Милица Мирчева. Тя завърши за 17:02 минути.

Източници: bta.bg