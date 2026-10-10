Раул Фернандес спечели първи полпозишън в MotoGP

Раул Фернандес спечели първия си полпозишън в MotoGP и ще стартира от първа позиция в Гран при на Индонезия. Испанският пилот на Тракхаус Априлия записа време 1:28.852 в квалификацията на пистата „Мандалика“.

Фернандес изпревари с 0.109 секунди Марко Бедзеки, който беше най-бърз след първите излизания на трасето. Пилотът на Априлия не успя да подобри резултата си във втората серия и остана втори. Фабио Ди Джанантонио зае третото място с изоставане от 0.196 секунди.

Третата позиция има специално значение за Ди Джанантонио, който празнува 28-ия си рожден ден. Така той ще потегли от първата редица заедно с Фернандес и Бедзеки.

Световният шампион Марк Маркес се класира четвърти, а лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин остана пети. До Мартин на втория ред ще бъде Фермин Алдегер, победител в миналогодишното състезание на „Мандалика“.

Маркес пред Мартин в битката за челните места

Ай Огура, Алекс Маркес и Педро Акоста ще оформят третата стартова редица. Франческо Баная, Франко Морбидели и Фабио Куартараро ще потеглят от четвъртия ред.

Алдегер спечели първата квалификационна фаза с време 1:29.639, а Огура завърши втори с пасив от 0.090 секунди. Двамата продължиха към решителната 15-минутна битка за полпозишъна. Алекс Ринс остана първи извън Q2, на 0.105 секунди зад Огура, и ще оглави петата редица пред Енеа Бастианини и Лука Марини.

В шестата редица ще бъдат Брад Биндър, Джак Милър и Маверик Винялес. Топрак Разгатлиоглу, Йоан Зарко и Диого Морейра ще стартират от седмата редица, а Алейш Еспаргаро ще бъде сам на последната.

Разгатлиоглу участва в квалификацията, след като извади дясното си рамо при тежък инцидент във втората свободна тренировка. В Q1 паднаха още Огура, Бастианини, Милър, Зарко и Морейра, като Зарко претърпя две катастрофи.

„Първи полпозишън в MotoGP. Фантастично, Раул Фернандес“, написа MotoGP след квалификацията.

Гран при на Индонезия е 17-ият кръг от сезона в MotoGP. Уикендът продължава със спринт на „Мандалика“, който е насрочен по-късно днес и ще бъде в 13 обиколки.

Източници: sportal.bg, motorsport.com, crash.net