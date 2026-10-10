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Европейските асоциации искат край на 3-седмичната пауза

Европейските асоциации искат край на 3-седмичната пауза

10 Октомври, 2026 12:20 480 1

  • уефа-
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  • лига на нациите-
  • международна пауза-
  • контузии

Футболните федерации са недоволни от натоварването, контузиите и финансовите последици от новия формат на Лигата на нациите

Европейските асоциации искат край на 3-седмичната пауза - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Европейските футболни асоциации искат УЕФА да настоява за отмяна на триседмичната международна пауза и връщане към предишния формат с пет двуседмични прозореца. Новата схема остави националните отбори с четири мача от Лигата на нациите, които обичайно се провеждаха в рамките на 11 дни.

Промяната предизвика недоволство заради натоварването на футболистите, поредицата от контузии и трудностите около продажбата на билети за два домакински мача в кратък период. Един от президентите на футболните асоциации е определил формата пред „Гардиън“ като „бедствие“, а други са заявили, че графикът е неизпълним.

Почти единодушна съпротива

Противопоставянето е било почти единодушно на среща на европейските футболни асоциации в Берлин. Сред говорилите са били председателят на Футболната асоциация на Англия Деби Хюит и изпълнителният директор Марк Булingham. Те са посочили проблемите, произтичащи от промяната в календара, одобрена от Съвета на ФИФА през 2023 г.

По-дългият прозорец е създаден с цел да подобри условията за играчите и да намали пътуванията. На практика обаче мачовете от Лигата на нациите са по-интензивни от приятелските срещи и обикновено се играят с по-малко смени. Килиан Мбапе, Алекс Скот, Коди Гакпо, Александър Исак и Брайън Броби са сред футболистите, получили контузии или физически проблеми по време на паузата.

Притеснения за малките държави и Евро 2028

По-малките държави се опасяват, че ограничените им състави не позволяват достатъчно почивка на играчите. Част от асоциациите смятат и че страните с по-големи ресурси получават конкурентно предимство, когато играят значителна част от мачовете си в кратък период.

Това може да има значение за Евро 2028, тъй като представянето в Лигата на нациите ще бъде използвано при определянето на разпределението за жребия. Допълнителен проблем са финансовите последици. Някои федерации са съобщили за трудности при рекламирането и продажбата на билети за два домакински мача, които се провеждат близо един до друг.

Промяната няма да дойде бързо

Въпреки силната подкрепа за натиск върху ФИФА, възможността форматът да бъде променен скоро остава ограничена. Международният календар е фиксиран до 2030 г., а отношенията между УЕФА и ФИФА са се влошили значително след скандала с „ФИФА Форвард Ентърпрайз“.

Една от асоциациите е предложила международните паузи да бъдат съобразявани с нуждите на отделните континенти. Друга федерация е заявила, че ще направи собствен анализ на формата и е посочила като предимство по-дългото време за работа на националния селекционер с футболистите. Изходът от спора може да зависи и от ръководството на ФИФА, чийто президент Джани Инфантино се стреми към четвърти мандат през март.

Източници: theguardian.com


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  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Има предимство за националните треньори да останат с футболистите за по-дълго време и така нещо да научат какво искат от тях.

    12:29 10.10.2026

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